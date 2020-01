Dragan Jovanović proglašen za regionalnog poslovnog lidera u 2019. godini

O ovom priznanju, počecima i njegovom poslovnom putu, izazovima sa kojima se susretao, ali i principima kojih se držao u svom poslovanju, o uspešnom biznisu, kompaniji, planovima i kako je „Tehnomedia“ postala lider i uspešna srpska kompanija razgovarali smo sa Draganom Jovanovićem, našim uspešnim privrednikom.

*Koliko vam znači priznanje koje ste nedavno dobili za regionalnog poslovnog lidera?

Jovanović : „Znači i meni i celom mom timu, jer je to potvrda da dobro radimo svoj posao i da smo na dobrom pravcu. Bavimo se maloprodajom tehničke robe, bele tehnike, televizora, audio video aparata, malih kućnih aparata“…

*U koliko gradova poslujete i koliko radnika radi u vašoj kompaniji?

*Velika je odgovornost opstati u biznisu danas i trajati. Koliko je naporno i teško?

*Po čemu se kompanija „Tehnomedia“ razlikuje od nekih drugih?

Jovanović: „Negujemo dobre međuljudske odnose i to nam je bitna vrednost u kompaniji i firmi. Važna je atmosfera i iz toga proizlaze i sve ostale dobre neke poslovne, profesionalne veštine i neke naše mogućnosti“.

*Pre 18 godina ste odlučili da sa suprugom napustite nešto što je izvesno, a to je sigurna plata u firmi i krenete u nešto što je neizvesno i započnete sopstveni biznis. Kako ste se odlučili na taj korak?

Jovanović: „Sasvim slučajno smo supruga i ja odlučili da otvorimo jednu malu radnju sa kućnim aparatima i da započnemo mali porodični biznis. To nam je dobro krenulo. Nakon nekoliko godina sam dao otkaz u firmi gde sam radio i posvetili smo se našem privatnom biznisu. Tada smo počeli da učestvujemo malo intenzivnije u svim drugim procesima vezanim za razvoj. Već 2006. godine smo otvorili najveću radnju u Zaječaru. 2008. smo se proširili u delu Istočne Srbije i otvorili radnje u: Negotinu, Kladovu, Majdanpeku, Knjaževcu i Boljevcu. 2009. godine smo otvorili naš objekat u Boru i tako je krenuo naš razvoj. U prvih 10 godina poslovanja smo već imali 10 maloprodajnih objekata“.

*Zajedno ste sa suprugom u poslu. Da li porodica trpi, ili je možda lakše zato što ste oboje u ovom biznisu?

*Kakva je konkurencija?

Jovanović: „Mi smo u prvih top 3 u Srbiji. S obzirom da su dve firme bolje po nekim parametrima u biznisu i da su iz Beograda, a mi smo jedini iz unutrašnjosti i za nas je to poseban uspeh. Eto da smo mi uspeli iz Zaječara da se dohvatimo tako nekih visina u poslovnim rezultatima, a to je realni rezultat timskog rada i našeg pristupa prema svim zaposlenima. Ovo nije pojedinačni uspeh, već uspeh svih zaposlenih koji rade u „Tehnoimediji“.

*Pretpostavljam da je tokom tih 18 godina postojanja i rada kompanije bilo i teških momenata?

Jovanović: „To je sastavni deo biznisa. Što ima veći broj zaposlenih i veći broj radnji to su i iskušenja i odgovornost veći tako da sam se nekako isprofilisao da mogu da se nosim i sa teškim vremenima i sa teškim odlukama. Moj posao je nažalost takav da donosim i teške odluke da budu dugoročno dobre za sve ljude koji rade u firmi“.

*Vi ste diplomirani mašinski inženjer brodogradnje i vaše zanimanje je veoma traženo i dobro plaćeno u svetu. Niste otišli već ste odlučili da ovde u svojoj zemlji i u svom gradu nešto napravite?

Jovanović: „Bilo mi je teško, iskren da budem, prvih sedam, osam godina, a to moja supruga najbolje zna koliko sam želeo da se bavim tim poslom, a da sam u isto vreme slučajno zalutao u neku brašnu i neki deo trgovine i da sam se posle završenog fakulteta angažovao i radio privatno na nekim projektima sa svojim kolegama sa fakulteta, ali to je prestalo pre 10 i više godina zbog nedostatka vremena, daljine. Moje drage kolege su se već otisnule u svet i tamo rade“.

*Kako izgleda jedan vaš dan?

Jovanović: „Čini mi se da mi je sada lakše nego što mi je bilo do pre par godina. S obzirom da smo neke procese investicije završili i napravili poslovni prostor sedište kancelarije, da tu imamo prostora za dalje širenje i za zapošljavanje. Da smo organizovali naš logistički centar i da smo uveli kompletan in-house menadžement sistem, vezano za magacinsko i logističko poslovanje i da smo dosta nekih procesa u firmi već organizovali tako da je sada mnogo lakše nego što je bilo pre par godina“.

*Postali ste punoletni. 18 godina je napunila kompanija „Tehnomedia“ i preležali ste sve dečije bolesti?

*Koliko je teško uspeti, poslovati i raditi kada se dolazi iz malog mesta?

Jovanović : „Realno jeste teško zbog tih kontakata i te razdaljine, zbog tih sastanaka koji su potrebni. A onda ili ja moram da budem u Beogradu, jer se uglavnom te neke poslovne aktivnosti odigravaju tamo ili ljudi dolaze ovde kod nas da se organizujemo, dogovaramo i poslovno odlučimo kako ćemo i šta ćemo da uradimo. Iz te perspektive jeste teže i iz perspektive logistike i dostave robe do svih naših prodavnica i potrošača, ali je to sve sastavni deo posla. Ima tu i prednosti i mane“.

*Koji su vaši dalji planovi?

*Svet biznisa je surov svuda u svetu, pa i kod nas. Kako se opstaje?

Jovanović: „Biznis je po definiciji rizik. To je osnova i postulat vezano za biznis tako da je sve rizik. U donošenju poslovnih odluka imate samo mogućnost da možete da odlučite i da u isto vreme stanete iza toga da možete da podnesete svoju grešku u poslovnom odlučivanju. Da možete svojim resursima to da ispravite. Ako napravite nekoliko grešaka koliko god da ste veliki i moćni u bilo kojim segmentima poslovanja, jednostavno se to kasnije teže nadoknađuje“.