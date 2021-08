Dr Petar Paunović: Treća doza – malo sutra!

U jednom selu na krajnjem istoku zemlje, ceo dan čekam da dobijem obaveštenje kada ću i gde primiti treću dozu kineske vakcine protiv Kovid 19. Prođe dan, a obaveštenje ne stiže! Za prvu i drugu dozu obaveštenje je stiglo na vreme.

Ovih dana, nekoliko ljudi me je pitalo da li treba da prime treću dozu kineske vakcine i kada. Učitelja zdravlja ovakva pitanja raduju. Raduju me, jer iz ličnog iskustva znam da je odziv posle prve doze vakcinacije na sledeće – uvek malji. Na primer: vakcina protiv tetanusa se takođe prima u tri doze. Prvu i drugu povređeni primi uvek, ali za poslednju – retko ko od povređenih se javi. Uzroci su razni: strah od vakcine, nehat, zaboravnost, „Neće bolest baš mene“, „Nema smrti bez suđenog dana“, itd. Slično je i sa trećom dozom vakcine protiv Kovida 19. Ovde su opravdanja još smišljenija i motivaciono dublja i jača: „Korona ne postoji“, Oboljevaju i umiru i oni koji su vakcinsani“, „Neću da učestvujem u teoriji zavere“, „Neću da budem ogledni zamorac“, „Vakcine su na brzinu spremljene…“i slično. A treća doza je potrebna, jer bi pojačala zdravotvornost prve dve, posebno u momentu kada broj novozaraženih korona virusom premašuje brojku od 800 u jednom danu! Zato sam svakome, ko me je pitao i kada sa bio u prilici, objasnio da treću dozu kineske vakcine protiv Kovida 19 treba primiti najkasnije do isteka šest meseci od vakcinisanja prvom, odnosno drugom dozom.

Pošto obaveštenje ne stiže, pomalo zabrinut za svoju zdravstvenu sudbinu, na poručju Timočke Krajine gde tinjaju dva žarišta epidemije korona virusa i gde je vackinisano drugom dozom vakcine daleko manje od 50% stanovništva, krenuh da se obavestim u zdravstvenim ustanovama, u gradovima u kojima se nalaze vakcinalni punktovi, u vezi dobijanja treće doze kineske vakcine. Na svakom mestu, odgovor je bio isti – ne dajemo treću dozu, to važi za sve vakcine, čekamo naređenja i metodološko uputstvo “odozgo”.

Koliko samo pre dve nedelje bilo je sloge među stručnjacima da će treća doza kineske vakcine biti upotrebljena. Iznenada, baš uoči četvrtog talasa epidemije stiže poruka da će o tome odluku doneti Krizni štab, odnosno glavni Administrator epidemije. Ali do sada takva odluka nije donesena. Ko raspolaže vakcinama taj raspolaže moći. Može da zaustavi i ugasi epidemiju, proglasi sebe pobednikom nad Kovidom 19 i odredi zdravstvenu sudbinu naroda. U međuvremenu, na informativnim portalima se pojavljuju vesti da se pojavljuju nove varijante vurusa koje upravo tako funkcionišu da sprečavaju stvaranje antitela koje bi vakcine proizvele! Da li to, sve skupa znači, da još uvek nije vreme da se okonča epidemija i da se proglasi pobeda nad korona virusom, ili je ponestalo vakcina pa se opet prepuštamo stihiji tzv. kolektivnog imuniteta i našem „prijatelju“ korona virusu?

Ovakva situacija oko vakcinisinja trećom dozom, u ovom slučaju kineskom vakcinom, stvara još jednom, konfuziju među stotinama i hiljadama vakcinisanih drugom dozom kineske vakcine i nepoverenje u Krizni štab, lekare i zdravstvene radnike i odbojnost prema vakcinama protiv Kovida 19. O razlozima za (ne)opravdano kašnjenje vakcinisanja trećom dozom kineske vakcine saznaće se uskoro. Nadam se da će ono kratko trajati.