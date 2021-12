Dr Petar Paunović o koroni: Dela u brojkama

Prođe jedna godina borbe sa Kovidom 19, a nema pobede! Kovid 19 je pre od nas stigao na cilj, vodi sa 4:0, i sprema se za peti pohod na Srbiju i njen narod, a mi za borbu novu epizodu borbe protiv epidemije u 2022. godini. Pre neki dan, Prof. Darija Kisić – Tepavčević, posle sednice Kriznog štaba, izjavi da se treba pripremiti za suživot sa Kovidom 19. Ta se parola često čula od najodgovornijih za suzbijanje epidemije do nabavka vakcina, i sad ponovo, kada smo do nogu poraženi od korona zaraze, dostigavši jedva 50% vakcinsianih protiv korona virusa. To znači prizanvanje poraza urpkos posedovanju najjačeg oružja protiv epdeimije, i uvod u nove muke, sada sa endemijom korona virusa u Srbiji. Sada je borbu sa endemijom zaraze potrebna nova strategija.

Treba požuriti sa njom, da Kovid 19 opet ne stigne pre nas, kao toliko puta do sada i zaposedne busije u Srbiji, iz kojih ćemo ga teško isterati i iz kojih će sa nama ratovati godinama. Osnovu nove strategije činila bi vakcinacija svog stanovništva, novo oruđe – efikasan lek, ali tek kada on bude proizveden i mere koje smo i do sada mogli preduzimati ali smo ih ignorisali.

Elem, 5 decembra 2020. godine, u zvaničnom izveštaju o epidemiološkoj situaciji, testirano je 22 243 osobe i otkriveno 7802 novozaraženih, a umrla je 61 osoba. Bilo je to samo dan kasnije kada je dostignut rekordni broj umiranja od zaraze: 4. decembar i 69 umrlih od posledica infekcije korona virusom. Na respiratorima, u bolnicama bilo je 288 bolesnika.

Ukupno, od početka epidemije umrlo je od zaraze korona virusom 1765 bolesnika. Bio je to treći talas epidemije kovid 19 – u punom jeku!

Zbog nepovoljne epdemiološke situacije u kojoj su beleženi rekordi u pobolu i pomoru, Krizni štab je tražio da se uvedu nove restriktivnije mere zaštite od zaraze. Preko mnogih medija u Srbiji, narodu je poslat apel da se strogo pridržava predloženih mera.

Godinu dana kasnije, 5. decembra 2021. godine, u zvaničnom izveštaju o epidemiji Kovid 19 u Srbiji stoji da je registrovano kod 12 526 testiranih 1 244 novoobolelih, a 41 osoba je preminula.

Ukupno je od početka epidemije obolelo 1 263 663 osoba i umrlo od zaraze korona virusom 11 917 osoba. Na bolničkom lečenju je bilo je 3567 bolesnika od kojih na rspiratoru 165.

Ukupno, od početka epidemije umrlo je od zaraze korona virusom 11 917 osoba. U toku je četvrti talas epidemije kovid 19 – u punom jeku.

Konstatcije i ocene o epidemiološkoj sitaciji na poslednjoj sednici Kriznog štaba bile su da je epidemiološka situacija stabilna, da je potrebno primenjivati sve protiv mere, „Batut“ je sačinio spisak afirčkih zemalja iz kojih će se konrolisati putnici jer se u njima pojavio novi soj korona virusa, i da će učenici, od danas (6. decembra) nastavu pohađati neposredno.

Da svedemo računicu: od korona zaraze do danas, od početka epidemije 6. marta 2020. godine, umrlo je 11 971 stanovnika Srbije. Znači, od 5. decembra meseca 2020. godine, kada smo imali 1765 umrlih bolesnika do danas, od zaraze korona virusa je umrlo 10 806.

Postoje nesuglasice statističara o umrlima i brojevima o kojima je reč. Najbolji epidemiolozi u zemlji slažu su da su navedene brojke samo tzv. „vrh ledenog brega“ i da su stvarne brojke o umrlima dvostruko ili trostuko veće. U svakom slučaju, i ovakve kakve jesu, slika su našeg znanja i nezanja, ponašanja i odgovornosti prema životu i zdravlju, i svih naših napora koje smo učinili u borbi protiv zaraze korona virusom. Pred nama je peti talas, i novi izazovi. Očigledno je da nam treba nova strategija i planiranje, organizacija borbe i kadrovi, promena ponašanja, veće znanje i korisna iskustva koja su drugi stekli ukrotivši zarazu (Kina) i novi napori da zaustavimo širenje epidemiju Kovid 19 u našoj zemlji.

Pripremio: dr Paunović Petar, učitelj zdravlja

U Rajcu, 6. decembra 2021.