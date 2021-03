Dr Dejan Krstić: Važno je da se probude svi oni koji su se razočarali i da promenimo svoju budućnost na izborima u Zaječaru

Na završnoj konferenciji za novinare, dr Dejan Krstić je poručio da je važno je da se probude svi oni koji su se razočarali i da promene svoju budućnost na izborima u Zaječaru.

Zaječar se nalazi u lošem stanju, a za to su krivi ljudi koji godina vladaju, kazao je dr Dejan Krstić.

„Zaječar i njegova teritorija su u izuzetno lošem stanju. Mnogo gorem nego što su neki drugi gradovi i njihove teritorije neke druge opštine. Najbolji pokazatelj za to je što iz naše sredine ljudi, posebno mladi beže. Okruženi smo izuzetnim resursima. Prirodnim i kulturnim. Reč je o ljudima koji tim resursima rukovode i rukovode našim životima. Zato smo spali na veoma niske grane jer na vlasti, ne samo godinama unazad, već i decenijama su izuzetno nekvalitetni ljudi. Život zavisi od lokalne vlasti, u mnogome zavisi, i zato su drugi bolji od nas, čak i u državi koja je za sve nas ista. Zato smo mi bukvalno na dnu, i zato su lokalni izbori važni da konačno promenimo lokalnu vlast i dobijemo onakvu vlast kakvu zaslužujemo da bi život u našoj sredini bio pogodan da ljudi ne bi bežali odavde. Pozivam ljude da izađu na izbore i kazne destruktivnu i nekvalitetnu vlast koja nas je dovela do ovog stanja. Izbori su jedina prilika za to, u protivnom, agonija se nastavlja još četiri godine. Znamo sa kim imamo posla i možda su zato stalni birački odbori napravljeni ovako kako su napravljeni, kao iz različitih grupacija, a u stvari iz jedne interesne grupe, jedne koalicije. Međutim, možemo da preduhitrimo ovo ako svi masovno izađemo na glasanje. Važno je da se probude svi oni koji su se razočarali, povukli, izgubili nadu, kojima je dosta svega. Važno je da sada izađemo i da neodgovornu vlast kaznimo i promenimo svoju budućnost”, kaže Krstić.

Krstić je dodao da ono što promovišu u njihovom programu, oni se kao grupa građana za to i zalažu.

„Ovo što govorim promovišemo već 20 godina i kao grupa građana, a i lično. Podsetiću da se bavim i naukom, etnologijom, tradicijom, znači savremenim društvom. Napisao sam nekoliko knjiga, preko 100 naučnih radova, znači imam teorijsko znanje, ali sa druge strane, treba biti blizak sa narodom. Seljačke sam krvi, rođen u gradu i non stop sam na terenu i zbog svoje profesije, i zbog javnog angažmana. Na taj način spajamo praksu i praktične probleme sa jednom filozofijom života i sa teorijom koja takođe može mnogo da pomogne u kreiranju društva“, precizirao je Krstić.

Dr Dejan Krstić poziva sve i opozicione grupacije i pojedince na političkoj sceni da se ne pomame za ličnim i grupnim interesima.

„Pozivam sve građane koji se slažu sa ovim principima da se posle izbora ujedinimo i udružimo, i da konačno pobedimo. Ako se slažete sa nama, podsećamo vas da smo na biračkom listiću 28. marta pod brojem 3, grupa građana “Doktor Dejan Krstić”. Zaokružite broj 3.”