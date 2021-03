Dr Dejan Krstić: Potreban je planski pristup za uređenje životnog prostora

Plansko uređenje grada i briga o ekologiji značajni su ne samo za stanovništvo u Zaječaru, već i za turiste koji dolaze ovde, smatra dr Dejan Krstić, nosioc liste grupe građana „Dr Dejan Krstić“.

Predstavnici grupe građana „Dr Dejan Krstić“ održali su još jednu konferenciju za medije, na kojoj je istaknut problem uređenja životnog prostora u Zaječaru.

Ljudi koji vode ovaj grad opterećeni su ličnim interesima, a nije im u fokusu opšti interes, poručio je dr Dejan Krstić. Krstić dodaje da urbanizam odavno ne postoji u gradu, a to govori da ni danas ne postoji detaljan urbanistički plan. Plansko uređenje grada i briga o ekologiji značajni su ne samo za stanovništvo u Zaječaru, već i za turiste koji dolaze ovde.

“Da je stanje alarmantno u Zaječaru, najbolje pokazuje i to da ljudi odavde odlaze. Mi hoćemo, za razliku od ostalih, u korenu da promenimo ono što čini destruktivnim našu politiku. Moramo da promenimo strukturu ljudi koji vode ovaj grad. Mi imamo izuzetne resurse i prirodne i kulturne, međutim ljudi koji to vode su neadekvatni i zbog toga smo pali na niske grane. Ljudi koji vode ovaj grad opterećeni su ličnim interesima, a nije im u fokusu opšti interes. Grad treba da vode stručni ljudi i da taj grad bude za većinu, a ne jednu interesnu manjinu. Moramo da se izborimo sa partokratijom. Kad kažem životni prostor, mislim na urbanizam, na javne objekte, javni prostor, na komunalije i na ekologiju. Što se tiče životnog prostora, mnogo toga je ostalo iz ranijih perioda još iz vremena socijalizma, a ni ove vlasti nakon toga nisu imale želje da se bave tim problemom. Kada kažemo urbanizam, mi u gradu nemamo detaljne urbanističke planove, a to znači da detaljno nisu imali plan šta na kom prostoru treba da bude. Imamo nekoliko javnih površina koje uopšte nisu uređene u samom gradu, a nisu ni u fokusu vlasti da bilo kad budu uređene”, kaže Krstić.

Krstić navodi da ni površina oko reka nije skroz sređena, već je za javnost sređen samo jedan deo, dok veći deo korita reka pretvoren u deponije. Takođe, trotoari su sve uži, a u nekim delovima Zaječara nisu sređene ni ulice.

“Mi smo grad na dva Timoka, a ustvari i nismo, jer oko reka ima prostora koji su neuređeni ili deponije. Imamo jednu Popovu plažu, a to je primer kako vlast deluje. Sređen je samo jedan deo, dok drugi delovi reka od Keja, do Vanjinog jaza nisu uređeni. Ulice, trotoari… trotoari se sužavaju. Nemamo standard koliko treba da budu trotoari. Prema naselju Podliv imamo trotoare manje od metar širine, pa ljudi moraju da se sklanjaju na kolovoz da bi se mimoišli. Imamo problema i sa probijanjem ulica. Vlast još uvek nije našla načina da plati ljudima čije se privatne imovine nalaze na mesto gde treba da prođu ulice, pa tako imamo neku ulicu iz tri dela. Imamo Knjaževačku ulicu iz tri dela, Durmitorsku ulicu iz tri dela… Još uvek u nekim naseljima imamo krivudave ulice i sokake koji liče na 19. vek. Takve su ulice u Pišuri, na Izvorskom putu, u Kotlujevcu, na Lubničkom putu, na Šljivarskom putu… bez izgleda da se neko sa tim uhvati u koštac i da reši. Takođe tu je problem i Moravske ulice.”

Krstić kaže da i groblja treba da budu uređena, a da je jedna od ideja i da groblja budu urađena i u nekim drugim delovima grada.

“Znamo i groblje kako je rešeno, opet lični interesi stoje iza svega. Gradu je potrebno možda još neko groblje u nekom drugom delu grada, a sve se svelo na lični interes.”

Prema Krstićevim rečima, spomenici istorijskih i kulturnih ličnosti podizani su u gradu bez ikakvog plana.

“Mi imamo više spomenika koji su postavljeni ad hok, a to nema veze sa uređenjem prostora. Zbog toga imamo jednog Hajduk Veljka koji više liči na balerinu, da je potpuno nedostojno. Takav spomenik bi trebalo da bude u centru grada. Za spomenike su rađeni skupi konkursi. Trebalo bi da imamo ugostiteljske četvrte kako bismo primali turiste.”

Dr Dejan Krstić ističe da će uskoro i park šuma Kraljevica da bude uništena, jer se grade objekti bez ikakvog smisla.

“Kraljevica više nema veze ni sa kakvim parkom, ni sa kakvim plućima našeg grada. Možemo da stavimo i hiljadu nekih igrališta, parka tamo više neće biti. Mi nemamo parkove. Mi treba Kraljevicu da čuvamo, ona je naš park. Ne treba svaka površina nekom da se proda, nešto je javno dobro. Stadion na Kraljevici će biti ekološka katastrofa, jedna gromada betona. Takođe, vlast treba malo boje da oživi ovaj centar i ovaj grad. Svaki turista koji uđe u grad, treba da vidi malo živih boja i radosti u gradu. Isto važi i za one kič ukrase za vreme novogodišnjih praznika.”

Jedan od problema jeste i sečenje drvoreda u gradu i kupovina novih sadnica, kao i neuređenje gradskih arterskih česama. Takođe, domovi kulture u selima sređuju se samo u vreme izbora, ističe dr Krstić.

“Seku se drvoredi, a to je menjanje jedne vizure grada. Sada imamo seču drvoreda u ulici Ivana Milutinovića i stavljaju se neke nove sadnice. Da li je potrebno uvek kupovati nove sadnice? Mi imamo lipu, brezu na Kraljevici, a to ne koristimo. Pogledajte naše česme… to je naše najveće blago. Imamo kao česmu u Crvene Armije, koja je potpuno nesređena i ruinirana. Domovi u ruralnim sredinama se sređuju samo u vreme izbora. Prostori ispred škola su nesređeni, ispred škola treba da bude park, a tereni iza škole.”

Ubrzano asfaltiranje ulica samo će napraviti problem, jer je taj asfalt porozan i nakon lošeg vremena će ispucati, smatra Krstić.

“Problem je i kvalitet asfalta. Sve ovo se radi uoči izbora. Stavlja se porozni asfalt i sa prvim mrazom asfalt će biti uništen. Nažalost imamo i problem nadzora, jer stručni nadzor nad radovima u gradu, uvek je bio u službi vlasti. Što se tiče pristupa prostora, treba da radimo prostor po zapadnim modelima. Što se tiče poplavljenih ulica, to je samo zato što nisu dobro urađeni odvodni kanali. Probelmi treba da se rešavaju sistematski od odabira kadrova do timova stručnih ljudi koji to rade”, zaklučuje Krstić.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Krstić je poručio da ubrzan dolazak ministara poslednjih dana samo govori o tome da se vlast uzrujala pred lokalne izbore.