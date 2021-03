Dr Dejan Krstić: Moramo da zaustavimo odlazak mladih iz Zaječara

Jedan od gorućih problema u Zaječaru jeste depopulacija, a to je posledica drugih problema, kao što je nezaposlenost, ističe dr Dejan Krstić.

Predstavnici grupe građana „Dr Dejan Krstić“ održali su konferenciju za medije, na kojoj su izneli probleme nezaposlenosti i depopulacije.

Smanjenje broja stanovnika na teritoriji grada Zaječara je gorući problem koji zahteva hitno rešavanje i hitnu intervenciju. Razlog smanjenje broja stanovnika to što mladi odlaze iz grada, kao i niska stopa nataliteta, poručio je Miladin Krstić, GG „Dr Dejan Krstić“.

„Jedan od problema jeste veliko iseljavanje, migracije. Mogu slobodno da kažem bežanje iz ovog grada. Uglavnom su to mlađi ljudi. Ko god studira nešto u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, ti ljudi uglavnom ostaju tamo i ne vraćaju se ovde. Ne mogu da kažem da su se svi ljudi iz moje generacije vratili, ali veliki broj jeste. Ja sam jedan od tih ljudi i neki od naših kandidata za odbornike su ti ljudi. Mogu slobodno da kažem da je ljubav prema Zaječaru preovladala i bez obzira na sve teškoće koje život u ovom gradu podrazumeva, mi smo rešili da se vratimo ovde. Dok god stojimo na nogama, borićemo se da ovaj grad bude normalan i jedno prijatno mesto za život. Sa jedne strane imamo odlazak stanovništva, a sa druge strane je zašto se smanjuje broj stanovnika koji žive u Zaječaru. Niska je stopa nataliteta. Imamo problem sa belom kugom kao i u drugim krajevima Srbije. Odnos između rođenih i umrlih ne ide nam na ruku. Prošle godine je rođeno samo 275 beba. Rešavanje ovog problema je hitno potrebno“, kaže Miladin Krstić.

Dr Dejan Krstić ističe da je depopulacija najvažniji problem, ali da nije jedini. Depopulacija je posledica drugih problema, kao što je nezaposlenost.

„Ja sam još u drugoj polovini devedesetih godina bio član komisije za depopulaciju u opštini Zaječar. Iste sam principe zastupao koje ću vam sada govoriti. Tamo nisam bio samo kao političar, već i jedan od retkih koji u to vreme, iz moje generacije, od tada mladih ljudi imalo troje dece. Možda je naša porodica u to vreme bila jedina neromska porodica sa troje dece. Međutim, ni tada nije bilo svesti, a ni sada. 25 godina pratim ovu temu, svesti nema. Situacija je sve gora. Složena je pojava depopulacije, zato treba mnogo znanja, volje i umeća da se taj problem zaista reši, a ne da se njime politički manipuliše. Potreban je ozbiljan pristup i samo ozbiljni ljudi mogu da se bave ovim problemom“, kazao je Krstić.

Krstić ističe pet oblasti koje su važne i ključne za zapošljavanje ljudi.

„To je industrija, privatno preduzetništvo, poljoprivreda, turizam i javni sektor. Potrebno je da kvalitetni ljudi u javnom sektoru kreiraju našu stvarnost. Kada je reč o industriji, vlast na 10 godina u okviru državnih politika, navodno nam pravi neki industijski pogon. Naravno, nisam protiv njih, ali setite se pre 10 godina Gorenje, sada Aptiv posle 10 godina. To je mnogo složenije. Prvi sam za industriju. Podsetiću vas pre 5-6 godina, kada je gospodin Ničić odlazio sa vlasti. Ja sam imao prilike iznutra da vidim taj problem. Kada se čulo da on ide sa vlasti, odmah se javilo nekoliko firmi iz okruženja koje su htele da otvore svoje pogone. Ja sam lično jednu firmu doveo ovde i radio na otvaranju fabrike tekstila. Kada su čuli da je otišao onaj koji nije davao povoljne uslove, svi su se javili, međutim uslovi su ostali isti i ljudi su pobegli glavom bez obzira. Taj čovek koga sam ja doveo u grad je kasnije slao autobus i tri godine su žene iz Zaječara odlazile u Belogradčik i primale platu. Ta fabrika je mogla biti i u Zaječaru da su vlasti bile drigačije i imale drugačiji princip.”

Krstić dodaje da je jedan od problema nepovoljna atmosfera za mala i srednja preduzeća. Takođe, on ističe i da velikim poljoprivrednim potencijalima, od planinskih područja za stočarstvo, do nizijskih za zemljoradnju, od poljoprivrede u Zaječaru nema ništa.

„Lokalna vlast ne shvata, da je poljoprivrednik u štali od jutra do mraka, on nije vičan papirologiji. To moramo mi za njih da uradimo. Da im sve učinimo da oni dobiju taj novac. Gde su programi iz lokalnih budžeta? Nemamo ni jedan program iz lokalnog budžeta.“

Krstić je naveo da imamo mnogo kulturnih, prirodnih i drugih potencijala koje možemo staviti u funkciju turizma, arheoloških, etnoloških i tako dalje, po njemu nije arheologija samo Romulijana.

„Mnogo ima tih potencijala. Imamo granični položaj. Mnogo turista koji dolaze ovde, ali ne zaslugom naše turističke organizacije. Niko to nije razvio i poboljšao. Manifestacioni turizam, zatim može biti verski turizam. Naši manastiri u kom su stanju? Zapušteni su. Znači loši kadrovi koji vode, koji nemaju znanje, nemaju viizju, nemaju umeće, to su firme u kojima se partijski kadrovi udomljavaju i to je to.”

Na pitanje da li veruju u to da će izborni proces proći regularno, Krstić odgovara da je ovo zemlja Srbija i sve je moguće i da je moguće da dođe do krađe na izborima.