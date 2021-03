Dr Dejan Krstić: Cilj je sprovođenje racionalne, domaćinske, produktivne politike u Zaječaru

Dr Dejan Krstić, prvi na listi grupe građana “Dr Dejan Krstić” na konferenciji za medije, istakao je da je njihov cilj pre svega sprovođenje racionalne, domaćinske, produktivne politike u Zaječaru.

Grupa građana “Dr Dejan Krstić” na predstojeće lokalne izbore u Zaječaru izlazi pod rednim brojem 3. Prvi na listi ove grupe građana dr Dejan Krstić, održao je konferenciju za medije, kako bi predstavili njihove ciljeve i program.

“Sazvali smo ovu konferenciju za štampu da građanima preko medija iznesemo principe za koje se zalažemo i osnove u okviru našeg programa. Naša grupa građana, i ja lično kao njen predstavnik, nosilac njene liste na ovim i prethodnim izborima, prisutni smo na političkoj sceni već 20 godina i kontinuiramo se zalažemo za iste principe. Mnogi od nas, uključujući i mene, duže od toga prisutni u javnom životu. Građanima je dobro poznato naše delovanje i naš minuli rad koji neosporno garantuje da se mi zalažemo upravo za ove principe koje ću izneti i koji garantuje da ideje umemo uspešno da sprovedemo praksi za opšte dobro. Gde god smo se moji ljudi i ja našli, ili kao grupa građana ili lično, nismo se obrukali i ostavili smo uvek pozitivne utiske. Na izbore izlazimo savesno i smisleno jer mislimo da su se na političkoj sceni i uopšte u većini sfera društvenog života, izgubili i savest i smisao, što je dovelo do sveopšteg društvenog propadanja u svim sferama života. Mi želimo na političku scenu i u društveni život da unesemo skroz drugačije principe, i držeći se ovih principa u praksi da unesemo mnoge konkretne pozitivne promene”, rekao je Krstić.

On je dodao da društvo karakteriše opšti pad, odnosno pad celokupnog društvenog sistema pa i sistema na lokalnom nivou, u čemu je ova lokalna zajednica zbog neodgovornih i nekvalitetih vlasti, ne samo proteklih godina, već i decenija, jedna od ekstremnih.

“Prethodne vlasti i njihovi pomagači, doveli su grad i naravno njegova sela, celokupnu njegovu teritoriju do propasti koja je očigledna na svakom koraku. Pošto se katastrofalni pad desio u svim oblastima društvenog života, naš program može biti obuhvaćen samo jednom rečenicom, a to je: Naš cilj je sprovođenje racionalne, domaćinske, produktivne politike u svim oblastima društvenog života. Cilj je podizanje celokupnog lokalnog društvenog sistema jer kao što rekoh, on je u potpunosti urušen. Nema oblasti života koja je trenutno zdrava, svuda je potrebna hitna intervencija. Pomenuću glavne oblasti i to ne po prioritetu jer svaku od ovih oblasti smatramo podjedano značajnom i podjednako važnom za funkcionisanje života. To su demografija, ipak posebno značajna jer ostajemo bez ljudi, sve drugo je možda i manje važno. Industrija, privatno preduzetništvo, turizam, poljoprivreda, komunalno održavanje i izgradnja, briga o životnom prostoru, kultura, život omladine, sport, život starih, socijalna politika, selo i ruralne sredine, rad javnog sektora, ekologija, zdravstvena zaštita i tako dalje”, dodaje Krstić.

Prema njegovim rečima, predstavnici GG “Dr Dejan Krstić” imaju niz ideja kako treba da se kreiraju i izgledaju ove oblasti, a to je sasvim drugačije nego ovo danas.

“Jedini već skoro neskriveni princip delovanja je lični interes pojedinaca na vlasti, a kategorija opšteg interesa koja podrazumeva domaćinsko delovanje, skoro da više ne postoji i to je već javna stvar. Resursi koji pripadaju svima nama, uključujući i budžet grada, organizacija života svih nas, pali su u ruke pojedinaca, prigrabili su ih pojedinci, jedna manjina koja razmišlja samo o sopstvenom interesu i to je tako već zaista dugi niz godina, kao što rekoh i decenija. Ono što je naše oni faktički pretvaraju u svoje. Ovakav kriterijum prigrabljivanja opštih resursa za svoje lične interese, podrazumeva odabir ljudi za vlast po principu negativnih, moralnih i drugih ljudskih osobina. Mi se zalažemo da grad vode ljudi koji će se rukovoditi opštim interesima i koji će imati domaćinski odnos i biti nosioci pozitivnih, moralnih i drugih osobina.”

Krstić ističe da vlast treba da bude u službi običnog čoveka.

“Zalažemo se da vlast bude u službi običnog čoveka, da sistem bude za većinu, a ne za manjinu, vlast treba da bude na usluzi u vezi sa svim pozitivnim inicijativama građana, u vezi sa njihovim svakodnevnim životom, ona treba da bude solidarna prema građanima, a sada je upravo suprotno. Negativan odabir ljudi za vlast je doveo do toga da u njoj skoro da nema ljudi od struke. Sada često u vlasti nalazimo potpuno nestručne ljude pokrivene nekvalitetnim ili sumnjivim diplomama. Zalažemo se da vlast sprovode obrazovani ljudi sa temeljnim obrazovanjem, stručni ljudi koji su dobri u svojim oblastima i stručno odgovorni. Pomenuti negativni principi formiranja vlasti doveli su do njene, nazvao bih tu pojavu feudalizacija. Jedan čovek na vlasti , naš grad, ono što je naše, uključujući i nač budžet, smatra svojim plenom, feudom i ponaša se kao feudalac. Faktički, politika je postala jedna sfera kretanja lovaca na plen koji su evo u našem gradu našli jedan dobar teren za tako nešto, i to je tako već dosta dugo.”

GG “Dr Dejan Krstić” zalaže se zaustavljanje sveopšteg propadanja Zaječara.

“Grupa građana, doktor Dejan Krstić, bori se za zaustavljanje sveopšteg propadanja našeg grada. Za njegov budući napredak i podizanje celokupnog lokalnog društvenog sistema koji je potpuno porušen. U vezi sa tim ona se zalaže, naravno kada je reč o vlasti i vođenju grada za sledeće. Prvo da se vrati savest i smisao. Zalaže se za domaćinski, produktivan i pozitivan odnos u svim sferama društvenog života. Za uvođenje principa opšteg interesa u sprovođenju vlasti i uklanjanje iz političkog života svih onih kojima je prioritet lični interes. Zalažemo se da grad bude u službi običnog čoveka, a ne jedne male interesne grupe i da ne bude vlast otuđena od građana, već da bude uvek u svakom trenutku njima na usluzi. Zalažemo se da grad vode uzorni, moralni, odgovorni, stručni, neukaljani, kulturni, intelektualni ljudi. Jednom rečju, kvalitetni ljudi od stručnog i moralnog integriteta. Zalažemo se da grad vodi kvalitetan tim ljudi. Zalažemo se za uspostavljanje pozitivnih kulturnih obrazaca u gradu i normalne komunikacije u sferi politike i društvenog života. Zalažemo se za dekriminalizaciju vlasti, kao što rekoh, kriminal treba da bude daleko od ove sfere koja određuje naše živote, živote običnih ljudi. Zalažemo se za ukidanje partokratije i njenog pogubnog delovanja na život građana. Zalažemo se za normalnost u svim sferama društvenog života. U svim sferama, dakle i za porodičnost jer smo svi mi na našoj listi porodični ljudi. Porodice su nam ugledne i uzorne, do svih drugih oblasti koje treba učiniti takvim da se ljudi sa teritorije našeg grada u svojoj sredini osećaju srećno, zadovoljno i dostojanstveno. Zalažemo se da se izuzetni ljudski prirodni, kulturni i drugi potencijali koje zaista ovaj kraj ima, konačno stave u službu opšteg dobra i svih nas koji ovde živimo i da naš grad konačno postane lepo i prijatno mesto za život.”

Dr Dejan Krstić osvrnuo se i na to šta se dešavalo prethodnih godina na političkoj sceni u Zaječaru.

“Ja sam na ovaj način sa ovom grupacijom ušao i bio odbornik opozicioni odbornik koji je vrlo aktivno delovao u skupštini grada Zaječara. U to vreme, 2012. godine posle burnog stanja u skupštini, desila se kriza skupštini. Opet su ponovljeni izbori i na tim drugim izborima, ta druga koalicija je uspela da dođe do vlasti. Međutim opet je iz Beograda nametnut drugi lider, a to je Saša Mirković i on se našao kao lider ovoj koaliciji. Nama je bilo jasno o kom čoveku se radi. Mora da se zna, jer je to kukavičje jaje, kao loš je Mirković, a dobar je Ničić. Pa ko je doveo Mirkovića na vlast, ko je sa njim radio koncert, ko je učestvovao u svemu tome, ko je kupio televiziju uz pomoć te vlasti. I onda su se posvađali oko novca. Meni je bilo otprilike jasno o čemu se radi i kada sam video, odmah posle tri meseca sam napustio vlast. Samo tri meseca sam bio u toj vlasti kao koalicioni partner i to kao pomoćnik gradonačelnika za kulturu, turizam i prekograničnu saradnju. Bilo mi je jasno šta ta nova vlast želi i prvi sam koji je dao ostavku, ostavio duplo veću platu u opštini i vratio se na svoje radno mesto u Narodni muzej u Zaječaru“.