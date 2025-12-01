DODIK POMINJE MOJ KREDIBILITET, A NEMA SVOJ KREDIBILITET: Aca Lukas odgovara Dodiku na zabranu nastupa!

DODIK POMINJE MOJ KREDIBILITET, A NEMA SVOJ KREDIBILITET

Muzička zvezda Aca Lukas opisao je celu situaciju sa Miloradom Dodikom, koji sramno pokušava da ga sabotira zabranom nastupa. Nakon što je rekao da je pomogao Dodiku, a on mu vratio na ružan način, želeo je da istakne još dve stvari. Prva je vezana za fotografiju sa Naserom Orićem, a druga o Lukasovom navodno izgubljenom kredibilitetu.

„Da dodam još nešto jako bitno. Ako sam kriv što sam seo za sto, jesam. Izvinjavam se svakome ako sam povredio bilo čije osećanje, na nacionalnom ili ličnom nivou. Krivica je u tome što nisam pitao sa kim sedim. Tu mi je bio jedan prijatelj, koga znam odranije. Verovatno ne bih, tačnije sigurno ne bi seo da sam znao„, rekao je Aca putem Tiktoka.



Lukas je i imao više nego spreman odgovor na Dodikove reči.

„A da li je to razlog da neko zbog toga priča da sam ja izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj pred narodom tamo? Pored svega što sam učinio za te ljude. Mislim na Milorada Dodika i njegovu okolinu. Pored svega što sam poslednjih godina učinio za njih, da li je razlog da se kaže da sam izgubio kredibilitet? Pa nisam baš siguran. Isto tako, nisam ni siguran da li je dotičnom gospodinu Dodiku baš pametno da uopšte upotrebljava reč kredibilitet. I da podseća ljude na svoj kredibilitet„, poentirao je Lukas.

