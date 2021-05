Dnevni horoskop za UTORAK – 4. maj 2021. godine

POSAO

Nema razloga da se povodite za lažnim utiscima ili da vas neko zavarava velikim obećanjima. Proveravajte nove informacije o poslovnim prilikama i potrudite se da zaštitite svoje interese.

LJUBAV

Osećate novi nalet emocija radosti u prisustvu voljene osobe. Iskoristite to i stavite voljenoj osobi do znanja da vam je stalo do nje.

ZDRAVLJE

Zdravlje je relativno dobro.