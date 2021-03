Pred nama je utorak koji nam donosi mirnu i staloženu energiju s kojom ćemo bezbrižno pregurati dan. Iako je proleće startovalo teško da nam vreme ide na ruku, temperature su niske, provejava sneg udružen s kišnim kapima i prinuđeni smo da pričekamo na neke lepše dane da bismo uživali u blagodetima sunca.

No, ipak neka nas to ne deprimira, postoji toliko mnogo stvari koje možemo da radimo i u svojim domovima. Naposletku, lepo je i prošetati i uživati u kišom okupanoj prirodi ukoliko niste kućni tip. Budite i danas vredni i disciplinovani, završite svoje obaveze, a i one iz prethodnog perioda, potom priuštite sebi lepe trenutke uz porodicu.

Želimo vam lep dan.

Ovo je dnevni horoskop za UTORAK – 23. mart 2021. godine.