Dnevni horoskop za UTORAK – 11. avgust 2020. godine

POSAO

Pažljivo razmislite o nečijem upozorenju pre nego što se upustite u novi izazov ili poslovnu avanturu. Stvari koje činite bez nečijeg odobravanja predstavljaju potencijalni rizik. Važno je da održite dobar saradnički odnos.

LJUBAV

Partner vam daje do znanja da traži osećaj poverenja i sigurnost. Potrudite se da to i dobije, jer on je ipak najbitnija osoba u vašem životu.

ZDRAVLJE

Dobro se osećate.