Vikend je u znaku Venere i danas ona stiže do Bika a posle čega pravi kvadrat sa JUpiterom, a koji je na 29.stepenu Vodolije, a koji, pak, znači da je došlo do samog kraja nečega u nekom negativnom smislu.S obzirom da je ovo vreme Venere, moguće je da je u pitanju ljubavni odnos koji je došao do kraja. Pored problema u ljubavi, ovaj aspekt može da donese i probleme sa novcem, mogući su iznenadni neplanirani troškovi, i preterivanja i rasipanje na svakom koraku u svakom smislu. Oprezno danas, držite stvari pod kontrolom koliko je to god moguće.

Ovo je dnevni horoskop za SUBOTU- 8. maj 2021. godine: