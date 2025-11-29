DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 29. NOVEMBAR

Bik

Vaš unutrašnji mir danas postaje Vaša najveća snaga. Bićete u prilici da rešite jednu situaciju koja se tiče odnosa ili finansija. Kada ostanete stabilni, drugi Vas prate.

Blizanci

Komunikacija je danas Vaše najjače oružje. Reči koje kažete imaju težinu, pa birajte ih mudro. Otvoriće se mogućnost za dogovor koji Vam dugo izmiče.

Rak

Osećate potrebu da se povučete i napunite baterije. Posvetite se sebi i svom prostoru. Danas je dobro vreme za sredjivanje, čišćenje i oslobađanje od emotivnog tereta.

Lav

Danas sijate jače nego inače. Ljudi traže Vaše mišljenje, podršku ili vođstvo. Važno je da ostanete autentični – baš ta iskrenost Vam otvara nove prilike.

Devica

Praktčna energija dana Vam ide u prilog. Možete rešiti nešto što je dugo bilo komplikovano. Obratite pažnju na detalje – oni su ključ uspeha. Partnerski odnos je veoma važno da razrešite narednih nekoliko dana.

Vaga

Danas Vam se vraća ravnoteža. Lepi razgovori, kontakti i društvena dešavanja donose Vam dobro raspoloženje. Moguća je i jedna mala prilika vezana za posao ili kreativni projekat.