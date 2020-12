Današnji petak bilo bi lepo da provedete u planiranju, kako praznika, tako i završavanju poslova.

Iako će ovo biti jedan posebno drugačiji doček, daleko intimnijeg karaktera nego ikad do sada, neka vam to ne pokvari želju da se lepo provedete i u veselju dočekate Novu godinu. A do tada, budite vredni i danas završite obaveze da biste vikend proveli rasterećeno.

Svako dobro vam želimo.

Ovo je dnevni horoskop za PETAK – 18. decembar 2020. godine.

Ovan Ovan POSAO

Vi imate dobre ideje, ali neko drugi odlučuje o glavnim aspektima u poslovno-finansijskoj saradnji. Preostaje Vam da se pomirite ulogom koju dobijate i da ispunite svoje obaveze. LJUBAV

Proverite krvnu sliku.

Bik Bik POSAO

Vaši saradnici i prijatelji imaju dobre namere, tako da Vas očekuju pozitivni događaji i uspešni rezultati na različitim stranama. Na kraju, pokažite iskrenu zahvalnost. LJUBAV

Nemojte oklevati pred osobom koja Vam upućuje emotivne signale ili iskrene komplimente. Uzvratite ih, prihvatite ih… učinit bilo šta. ZDRAVLJE

Osećate se odlično.

Blizanci Blizanci POSAO

Vama nedostaje strpljenje i popustljivost, a Vašim saradnicima dovoljno hrabrosti da u potpunosti ostvarite zajedničke poslovne planove. Svoj neuspeh možete objašnjavati na različite načine, ali krivica je zajednička. LJUBAV

Nema razloga da se ponašate suviše sujetno u susretu sa bliskom osobom. Pažljivije analizirajte nečiju priču i emotivne namere. ZDRAVLJE

Glavobolja.