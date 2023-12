Đuričković: Vozilama Mirkovićeve televizije glasači razvoženi na biračka mesta, glasom za SNS podržavate njegov povratak

„SNS mašinerija radila je jače nego ikad, služili su se svim sredstvima kako bi ostvarili rezultat, a između ostalog vozilima Mirkovićeve Hype televizije glasači su razvoženi tokom čitavog izbornog dana na biračka mesta. Zaječarci moraju da shvate da ukoliko na narednim lokalnim izborima glasaju za Srpsku naprednu stranku, to nije glas za Aleksandra Vučiča i Boška Ničića, to je glas za Sašu Mirkovića koji će upravljati gradom“, poručio je odbornik u gradskoj Skupštini, Uglješa Đuričković.

Govoreći o izbornim rezultatima, on je rekao da su ovoga puta mobilisali i upregli sve svoje snage, iz straha od gubitka izbora, pa su zato i rezultati takvi kakvi jesu.

„Videli smo svi šta su radili u Beogradu, gde su dovozili ljude iz svih delova zemlje kako bi glasali za njih. U ostalim gradovima radile su takođe proverene metode, poput „bugarskog voza“, kod nas su ljudi tokom čitavog dana razvoženi na birališta. To je ono što na narednim izborima moramo da sprečimo i zaštitimo izbornu volju građana“, rekao je on.

Što se tiče samog Zaječara, on je objasnio da je Srpska napredna stranka iskoristila sve što u ovom trenutku ima, u likovima Boška Ničića, Saše Mirkovića i Nenada Ristovića.

„Njiht trojica su svi zajedno lagali ljude, dovodili ih na glasanje, izvlačili sve što mogu, kako bi obezbedili glasove. Vrlo je bitno za Zaječarce napomenuti sledeće – Mirković je taj, Boško Ničić je na zalasku karijere, ide u penziju i očigledno je da se u redovima SNS-a sprema njegova zamena. Svi moraju da znaju da je lice te zamene Saša Mirković. Ko će biti gradonačelnik potpuno je nebitno, jer će upravo Mirković upravljati gradom“, objašnjava Đuričković.

On dodaje da na lokalnim izborima neće moći da se sakriju iza imena Aleksandra Vučića.

„Sve su to preletači, ljudi koji su grad uništavali grad u prethodnih 20 godina i planiraju da ga uništavaju i dalje. Suština je sledeća, ukoliko glasate za SNS, glasate za Mirkovića. Ako glasate za Ristovića, takođe ste glasali za Mirkovića. To su ljudi koji su prevarili narod. Građani to znaju i siguran sam da im na narednim lokalnim izborima to neće ponovo dozvoliti. Na ovim parlamentarnim izborima, ljudi su glasali za SNS i Aleksandra Vučića, ne razmišljajući da su oni povezani sa lokalnim vlastodršcima. Međutim, ako glasaju za SNS i na lokalnim izborima, oni glasaju za ljude koji hoće da im izgrade kamenolom u Malom Izvoru, koji su im uništili halu sireva, koji do pre par dana nisu dozvoljavali deci da koriste halu u Kotlujevcu posle, pa su je otvorili par dana pred izbore. Videćemo da li će i dalje moći da je koriste. Kanalizaciona mreža u Zaječaru je najnerazvijenija u Srbiji. U 2023. godini nemaš kanalizacionu mrežu, nemaš vodovod, to je ono što su uradili SNS, Boško Ničić, Saša Mirković, Ristović i ostali. Ako glasate za takve, Zaječaru se crno piše“, poručio je Đuričković.

Za kraj, on je rekao da se narod sigurno slaže sa Ujedinjenom opozicija Zaječara sigurno slaže u jednom, a to je da je ovo ubedljivo najgora vlast u istoiji našeg grada.

„Mi moramo sa narodom da se dogovorimo u jednoj stvari – da promenimo ovu vlast. I kada jedne patike nosite 10 godina, one će se pocepati, pokvariće se, neće ličiti više ni na šta. Kao što s vremena na vreme kupujemo nove patike, tako moramo učiniti i sa ovom vlašću, koja nije učinila ništa za ovaj grad već pune 24 godine. Ko god ode van Zaječara, vidi u kakvom se stanju naš grad realno nalazi. To stanje je katastrofalno i moramo da se dogovorimo oko toga da to mora da se promeni. Mi ćemo kao Ujedinjena opozocija Zaječara do dana narednih lokalnih izbora razgovarati sa svim građanima Zaječara i meštanima naših sela u cilju dogovora da ove ljude konačno pošaljemo u prošlost“, završio je Đuričković.