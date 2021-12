Đuričković: Ukidanje naknade za prvo i drugo dete sramno, sednice skupštine treba javno prenositi

Odbornik grupe građana “ZAokret019 – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!”, Uglješa Đuričković, kritikovao je odluke donesene na sednici Skupštine grada o ukidanju naknade grada za rođenje prvog i drugog deteta, povećanja cene grejanja, izbor novog direktora Muzeja i istakao da sednice skupštine moraju javno da se prenose na gradskom sajtu.

Kako je Đuričković istakao, ne bi morao da održava konferenciju za novinare samo dan nakon sednice Skupštine, da se one prenose javno.

“Podneo sam predlog odluke da se skupštinske sednice prenose uživo i da svaki građanin našeg grada može prostim klikom na zvaničnom sajtu grada da vidi svaku sednicu koja je održana. Tako bi svi mogli da vide ko donosi odluke u njihovo ime, ko su njihovi izabrani predstavnici, kakve su te odluke, ko nam kroji kapu i zbog čega živimo ovako kako živimo. Moj predlog naravno nije usvojen”, počeo je Đuričković.

On navodi da je predložio i ukidanje odborničkih naknada, pogotovo kada je bužet u potpunom rasulu i da se taj novac može preusmeriti na neke mnogo bitnije stvari.

“Smatram da nema smisla da odbornici primaju bilo kakve naknade, a tu posebno mislim na odbornike većine koji dolaze jednom u 3 meseca na sednice, materijal ne čitaju i dižu ruke po diktatu. Oni to rade zbog svojih interesa, ne razmišljajući o posledicama koje će to puko dizanje ruku i usvajanja raznih odluka kojim su doprineli. I ovaj predlog je odbijen”, ističe on.

O ukidanju naknada za prvo i drugo dete rekao je da je takva odluka sramna.

“Postavljam pitanje, čemu sva igrališta, vrtići, škole, stadioni, ako ne brinemo o deci. Imajte na umu da će ove godine potrošiti na izgradnju 3 puta više na dečija igrališta od sredstava za te naknade za porodilje. Pa ko će se na tim igralištima igrati ako ukidate podsticaje za rađanje dece?”, kaže Đuričković.

Usvojeni bužet za 2022. godinu koji je predstavio gradonačelnik ocenio je kao najbolji prikaz ruiniranog društva u kome živimo.

“Za kulturu izdvajamo 211 miliona, za pozorište 88 miliona, ali zato za poljoprivredu samo 25 miliona, za lokalni ekonomski razvoj 15 miliona, a za energetsku efikasnost 0 dinara. Uopšte ne iznenađuje ovaj podatak kada su oni u pitanju, jer ih očuvanje životne sredine ne interesuje, što pokazuju svakodnevno. Ulaganjem u energetsku efikasnost u gradu bi se smanjila zagađenost vazduha u koju možemo da se uverimo posebno u ovim zimskim danima, ali ponavljam, njih to ne interesuje i zato za ovu stavku u budžetu nije izdvojen ni jedan jedini dinara”, rekao je on.

Đuričković se osvrnuo i na povećanje cene grejanja od celih 11 odsto.

“Kako kažu, cena mora da se poveća jer je ovo preduzeće ima veliko dugove i da ne bi otišlo u stečaj, cena mora biti povećana i pored toga što je na primer “Imlek” toplani donirao 40 tona mazuta. Pitamo ko je te dugove napravio u poslednih 20 godina. Da li smo to napravili mi ili oni koji su u tom periodu vodili grad. Postali smo grad sa najvišim cenama grejanja i sa skoro najmanjim zaradama u Srbiji. Po nečemu, na veliku žalost ne dobrom, smo uvek u vrhu”, objašnjava Đuričković.

Prema njegovim rečima, statut Narodnog muzeja u Zaječaru promenjen je pa tako sada za to mesto nije potrebno radno iskustvo u navedenoj ustanovi od 5 godina, niti bilo kakva stručna znanja u toj oblasti.

“Muzej je osetljivo pitanje, a sve ovo učinjeno je samo da bi direktor postao čovek koji nema nikakve veze sa ovom ustanovom. Upravni odbor koji ga je predložio objašnjava da je predložen jer ima volju i želju da bude direktor, ali je i podoban gradskoj vlasti tako da je to prednost prilikom izbora jer je jako bitan odnos gradske vlasti i Muzeja. Naravno, taj odnos je jako bitan jer Muzej postoji zbog gradske vlasti, a gradska vlast zbog Muzeja, a Muzej ne postoji zbog građana”, kaže on

Na kraju, Đuričković se osvrnuo na niz uvreda koje mu je gradonačelnik Boško Ničić uputio tokom trajanja sednice.

“Navešću samo nekoliko termina koje je gradonačelnik iskoristio. Najpre mi je rekao da mi je potrebna stručna psihijatrijska pomoć, zatim da sam “napaljeni junoša” i možda i najbitnije, rekao je da vodim računa da ne budem uhapšen jer sam drzak i bezobrazan. Ne znam da li su to razlozi za hapšenje, ali znam da je razlog za hapšenje sigurno oštećivanje budžeta već dugi niz godina i uništavanje grada”, završio je Đuričković.