Zbog izvođenja radova na električnoj mreži, danas, 17. marta bez napajanja električnom energijom biće meštani u delu sela Grlište i u nekoliko zaječarskih ulice.

Žitelji Grlišta, u reonu “Kamen” biće bez struje od 11 do 14 sati.

U ulicama Graničarskoj, Streljačkoj, Zvečanskoj, Grobljanskoj, Braće Tacković, ulici Ivana Milutinovića od broja 71 do broja 77 i u ulici Ljube Nešića od broja 149 do broja 157 meštani će biti bez napajanja električnom energijom od 13 do 14 časova.