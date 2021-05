Delimično oblačno, u Zaječaru 22°C

U celoj zemlji će biti uglavnom oblačno vreme, mestimično s kišom, ponegde praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom, a tokom dana promenljivo oblačno s lokalnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom. Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7°C do 13°C, najviša dnevna od 20°C do 24°C.

U Zaječaru delimično oblačno, u toku dana mestimično sa kišom. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura 11°C, a najviša dnevna temperatura oko 22°C.

Narednih dana biće promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde i grmljavinom, osim u petak i subotu, kada se očekuje suvo vreme sa dužim periodima sunčanog vremena.

Biometeorološka prognoza za nedelju 16. maj 2021.

Zbog očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje većini hroničnih bolesnika, a pogotovo astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima i zglobovima.

AMSS: Gužve i višesatna čekanja na graničnim prelazima

Uslovi za vožnju su nestabilni, uz čestu kišu i jače pljuskove, pa AMSS upozorava vozače da smanje brzinu i povećaju odstojanje izmedju vozila.

Na putevima kroz stenske useke i u brdskim krajevima mogući su odroni, a oprez je neophodan i zbog stanja kolovoza, jer voda prekriva eventualna oštećenja.

U poslepodnevnim časovima očekuje se pojačan saobraćaj u zonama gradova, a u toku su i radovi na brojnim deonicama pa su mogući kraći zastoji i usporeniji promet vozila, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Na graničnim prelazima Horgoš putnička vozila jutros čekaju na izlaz iz zemlje oko dva sata, a na Kelebiji oko sat vremena. Teretna vozila čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu oko sat i po, i na Batrovcima oko sat.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar. U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 16.04.2021. godine do 15.07.2021. godine, kod Jelašnice, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar – Кnjaževac (od km 144+990 do km 148+180), biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Кod skretanja za Jelašnicu, saobraćaj će biti preusmeren na paralelni put uz državni put I B reda br. 35, uz dvosmerno odvijanje saobraćaja, osim na starom mostu preko Jelašničke reke, gde će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću semafora. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.