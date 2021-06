Delimično oblačno, temperatura u Zaječaru 24°C

U Srbiji danas malo toplije, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 6°C do 13°C, a najviša od 22°C do 26°C.

U Zaječaru delimično oblačno, sa više sunca. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura 10°C, a najviša dnevna temperatura oko 24°C.

U subotu pretežno sunčano, a do kraja perioda promenljivo oblačno. U nedelju u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji, a u ponedeljak i u ostalim krajevima naoblačenje. Od utorka uglavnom u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Očekivana biometeorološka situacija povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

Saobraćaj na istoku Srbije danas će se odvijati po mestimično mokrim kolovozima usled kiše, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Danas posle podne se očekuje pojačan saobraćaj zbog početka vikenda.

Poseban oprez savetuje se na deonicama gde su u toku radovi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima na graničnim prelazima niti na putničkim terminalima nema zadržavanja.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).