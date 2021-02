“Dečiji centar” organizuje radionicu “Moć promene” za mlade devojke u Zaječaru

‘’Dečiji Centar’’ Zaječar u saradnji sa organizacijom “Fenomena” iz Kraljeva nastavlja svoju misiju osnaživanja mladih devojaka. U toku je realizacija drugog ciklusa radionica grupa samopomoći preventivnog programa „Moć promene“ za devojke.

Cilj ovog kursa je osnažavanje mladih devojaka da preuzmu aktivnu ulogu u svom životu putem samopomoći.

Kurs čini ciklus radionica (voditeljka Jelena Jovanović – psihološkinja, fascilitatorke Jovana Prvulović i Anđela Milošević), zajedno sa časovima fizičke samoodbrane (instruktorka Nataša Srećković), a namenjen je devojkama osnovnog i srednjoškolskog uzrasta.

Na ovaj način će druga generacija mladih devojaka imati priliku da stekne veštine prepoznavanja sopstvenih emocija i potreba, veštine postavljanja granica, razumevanja obrazaca moći i kontrole u vezama, ali i kako ih prepoznati i zaštititi se od nasilja u vezama.

Osnovni cilj ovakvog načina rada sa devojkama nije nuditi gotova rešenja niti davanje definicija, već podstaknuti ih da kritički promišljaju o datim temama i povezuju ih sa njihovim ličnim iskustvom. Dodatna dobit ovakvog načina rada za devojke jeste mogućnost da uvide koje steknu u okviru grupa samopomoći koriste u svakodnevnom životu.

Projekat “Moć promene i moć prevencije rodno zasnovanog nasilja u Srbiji” sprovodi Udruženje Fenomena sa partnerima u vidu kampanje za promenu stavova i ponašanja, u cilju prevencije nasilja nad ženama i devojkama. Projekat od 2019. do 2022. godine podržava UN Trust Fund to End Violence against Women.

‘’Dečiji Centar’’ i grad Zaječar imaju čast da zajedno sa malim brojem gradova u Srbiji, već drugu godinu zaredom, budu deo Promene.