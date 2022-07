Danas sunčano i toplo, za sutra najavljene obilne padavine

U Srbiji veći deo dana pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 °C, a najviša dnevna od 28 do 32 °C. Uveče i u toku noći na severu i zapadu zemlje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštava RHMZ RS.

U Timočkoj Krajini danas sunčano i toplo. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna dnevna do 30°C. Sutrašnji dan uglavnom oblačan i kišan praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura 16 °C, maksimalna dnevna oko 27°C.

RHMZ RS je izdao upozorenje da se u petak i u subotu očekuju obilne padavine u krajevima južno od Save i Dunava, naročito na jugozapadu i jugu Srbije i to od 20 do 40 mm za 24 sata, lokalno i više. U toku noći ka suboti i u subotu tokom dana padavine će se dodatno intenzivirati na istoku i jugoistoku zemlje uz količinu kiše i do 60 mm za 24 sata.

Biometerološka prognoza

Iznad našeg područja se zadržava relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Srčanim bolesnicima i asmatičarima se naročito preporučuje da primene savete lekara.Mogući su razdražljivost i glavobolja.Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja, saopštio je RHMZ RS.