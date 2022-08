Danas sunčano i toplo, od sutra se „kvari“ vreme

U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na istoku i jugu Srbije sa sunčanim intervalima. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina, u zoni pljuska i jak vetar. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 21 °C, najviša od 30 na severu do 35 °C na jugu i istoku.

U Zaječaru tokom čitavog dana sunčano, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Vetar slab do umeren, UV indeks najviše do 7.1.

Od sutra nas očekuje promena vremena, pošto se pored blagog zahlađenja najavljuju i kiše sa grmljavinom. Meteorolozi najavljuju takvo vreme sve do petka, kada će opet biti suvo, a za vikend nas ponovo očekuje kiša.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa respiratornim oboljenjima. Izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, nesanica i bolovi u kostima i zglobovima. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja.