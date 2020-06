Danas promenljivo oblačno u Zaječaru, od sutra padavine

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U celoj zemlji se prognozira da će biti umereno do potpuno oblačno. Mestimično s kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 19 do 25 stepeni.

U Zaječaru umereno do potpuno oblačno i malo svežije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena.

Narednih dana pretežno oblačno i svežije s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U utorak posle podne na severu postepeni prestanak padavina. Temperatura od srede u postepenom porastu. Republički hidrometeorološki zavod upozorio da se u ponedeljak i utorak iznad većeg dela Srbije očekuje lokalno velika količina padavina, 40 i više litara na kvadratni metar, za 24 časa.

Biometeorološka prognoza za nedelju 21. jun 2020.

Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna koncentracija.