Danas počinje Vaskršnji post

Pravoslavni vernici danas obeležavaju početak Vaskršnjeg posta. Traje od Čistog ponedeljka do Lazareve subote.

Na kraj ovog posta, nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vreme trajanja posnog perioda 48 dana, te je ovo najduži post u toku godine, i završava se praznikom Vaskrsenja.

Naziva se još i Veliki post, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja, a Časni post, zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovog razapinjanja na Časni krst, i Velika četrdesetnica, jer je ukupno trajanje posta četrdeset dana.

Vernici koji poste ceo post trebalo bi da poste na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava post na ulju i konzumiranje vina. Takođe, na praznik Blagovesti i Cveti, može da se jede riba.

U našem narodu je poznato da većina ljudi posti uglavnom prvu i poslednju sedmicu posta, i to na vodi.

Treba da znate, da možete izabrati, bilo koju sedmicu u toku posta, koja bi trebalo da se isposti na vodi, i te nedelje se možete pričestiti.

Za one koji strogo poštuju pravila tipika, u skladu sa SPC i dogovorom sa sveštenim licima, prva tri dana ovog posta u ponedeljak, utorak i sredu, ništa se ne jede.

Ko to ne može, jede hleb, a od tečnosti pije – čaj ili kompot i to tek posle večernje službe. Na Veliki četvrtak, jede se jednom dnevno i to nakon svete liturgije. Na Veliki petak se ne jede ništa.

Ono što je danas najvažnije da ne zaboravite jeste da post ima dve strane: telesnu i duhovnu.

Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela.

