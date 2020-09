Dan pešačenja i šetnja za Kraljevicu

U subotu, 12. septembra, u 10 časova prepodne, na nekoliko lokacija u Zaječaru, biće organizovano pešačenje u okviru Dana pešačenja koji se tog datuma obeležava u Srbiji.

Organizatori – PSD „Ljuba Nešić“ i Zaječarska inicijativa, pozivaju sve koji vole prirodu i zdrav život da se odazovu i dođu kako bi zajedno proveli dan u prirodi, i kako bi pokazali koliko Kraljevica znači svim Zaječarcima. Sve učesnike šetnje na cilju Staze 1, kod planinarske kuće očekuje odmor, druženje i osveženje u vidu hrane i pića.

Zaječarska inicijativa nedavno je pokrenula kampanju „Kraljevica za sve nas“, čiji je cilj dosledna primena Odluke o zaštiti spomen park-šume Kraljevica, kao i donošenje odgovarajućih dokumenata kojima bi se sprečile eventualne zloupotrebe, a upravljanje Kraljevicom i njena namena jasno definisali.

“Spomen park-šuma Kraljevica je pod posebnom zaštitom opštine Zaječar ali ne potpada ni pod jednu kategoriju zaštite koju propisuje Republika Srbija. Sveobuhvatnije i dugoročnije planiranje, kao i sistematska zaštita ovog prirodnog dobra, najvažnijeg elementa u sistemu zelenih površina Zaječara, od ključnog su značaja za njegovo očuvanje i razvoj. Iz tog razloga smo, između ostalih aktivnosti koje sprovodimo, pokrenuli i peticiju za zaštitu Kraljevice, kao prostora od izuzetnog značaja za stanovništvo grada Zaječara i društva uopšte, kao i za izradu detaljnog urbanističkog plana i ostalih neophodnih dokumenata za nesmetano plansko upravljanje, koju je veliki broj naših sugrađana svojim potpisima već podržao, a svi koji budu došli na cilj Staze 1 nakon šetnje, moći će, takođe, da peticiju potpišu i doprinesu očuvanju i razvoju Kraljevice” – ističu iz Zaječarske inicijative.

Akcija „Kraljevica za sve nas“ Zaječarske inicijative finansira se sredstvima USAID-a, a realizuje u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: saradnjom do demokratskog razvoja Srbije“, koji se sprovodi u saradnji sa BOŠ-om, BFPE-om i BIRN-om.

Svim posetiocima šetnje biće na raspologanju sledeće staze:

Staza 1 – KRALjEVICA (4,5 km )

Staza 2 – VLAŠKI DO (4,5 km)

Staza 3 – GRLIŠKO JEZERO (4 km)

Evo i kompletnog programa akcije:

STAZA 1 – KRALjEVICA

– Do 10 časova – okupljanje učesnika kod Gradskog stadiona na Kraljevici

Šetnja počinje od gradskog stadiona, stazom pored restorana „Stadion“ i bungalova ka spomeniku „Vešala“. Odatle dalje staza vodi zemljanim putem do Zapadne tvrđave preko platoa oivičenog šumom, sa kojeg se pruža lep pogled na okolne planine (Vršku čuku, Rtanj, Tupižnicu itd.). Nakon obilaska tvrđave, povratak istom stazom kroz četinarsku šumu do spomenika „Vešala“. Odatle se spuštamo do sportsko-rekreativne staze „Sunčana staza“ i do Megatrend fakulteta. Od fakulteta nastavljamo do planinarske kuće PSD ”Ljuba Nešić” koja se, pak, nalazi uz samu tzv. Istočnu tvrđavu (kazamat), sagrađenu krajem 19.veka. Kod planinarske kuće – odmor, osveženje i kraj staze. Staza je laka, dužine oko 4,5 km, sa blagim usponima.

Planinarska kuća PSD ”Ljuba Nešić”

STAZA 2 – VLAŠKI DO

– U 10 časova – okupljanje učesnika kod Autolimarske radnje „Bibović“ (1,5 km od skretanja desno sa magistralnog puta ka graničnom prelazu „Vrška Čuka“ – za Gornju Prlitu, ili – drugo skretanje od stovarišta „Oktopod“ u Višnjaru)

Na 6 km od grada, u podnožju Vrške čuke, nalazi se prelepi predeo prirode – Vlaški do. Vlaški do poseduje sve ono što može prijati našim čulima – reku, šumu, stene, livade, klisuru i, naravno, čist vazduh. Pored toga, za ovaj kraj su vezane i neke istorijske zanimljivosti. Naime, na nekih 200 metara od starta, uključujemo se na šumski, travnati put koji je ostatak nekadašnje tzv. ”Belgijske pruge”.

Nakon nepuna 2 km dolazimo do platoa kraj Prlitske reke, na kojem je nekada bila početna stanica prve Timočke pruge, sagrađene 1888. godine. Sagradili su je Belgijanci da bi prevozili kameni ugalj sa Vrške čuke do Radujevca na Dunavu (80 km, sa prosečnom brzinom od 10 km/č).

Na tom mestu je i ulaz u klisuru, koju ćemo ovom prilikom posetiti. Iznad nje je stenoviti vrh Vlaškog dola sa kojeg se pruža prelep pogled na klisuru, okolne planine i zaječarsku kotlinu. Skrivena u šumi nalazi se drvena crkvica Sv. Jovan, koja je sagrađena na vidnim ostacima vizantijskog svetilišta iz IV veka. Staza je laka, kružna, dužine do pet kilometara, sa vrlo kratkim srednje teškim usponima.

STAZA 3 – GRLIŠKO JEZERO

– U 10 časova – okupljanje učesnika u centru sela Grlište (16 km od Zaječara)

Grliško jezero je veštačko akumulaciono jezero nastalo 1989. godine pregrađivanjem Grliške reke na 4,5 km uzvodno od ušća Grliške reke u Beli Timok. Jezero je višenamensko: služi za snabdevanje Zaječara pijaćom vodom kao i za navodnjavanje i zadržavanje nanosa. Voda je bistra i providna.

Pored jezera, nadomak sela, nalazi se Manastir Svetog Petra i Pavla, koji je u doba turske vladavine bio središte duhovnog života na čitavom prostranstvu Timočkog sliva. Pretpostavlja se da je podignut između 12. i 14. veka.

Pešačka staza vodi od centra sela, pored Grliške reke, putem koji je pravljen za potrebe izgradnje brane. Reka, drveće, stene – pravi je relaksirajući „napitak“. Sa tog puta staza skreće uzbrdo, kroz šumicu, do vidikovca iznad brane. Nakon odmora i opuštanja na vidikovcu, povratak je na početak staze. Odatle – odlazak do manastira Sveti Petar i Pavle koji se nalazi uz samo jezero. Povratak istim putem do centra sela ili pored izvora tople vode do centra sela ( po želji). Staza je laka, dužine oko četiri kilometra.

Zbog specifičnosti uzrokovanih pandemijom, svi učesnici će u malim grupama (do 10 osoba u grupi) pešačiti izabranom stazom, bez organizacije kolektivnog prevoza. Članovi PSD „Ljuba Nešić“ će obezbediti vodiče/koordinatore u definisanom terminu kao osobe koje daju informacije i vrše nadzor i usmeravanje, kako bi sve mere prevencije širenja virusa bile poštovane.