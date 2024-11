DAN MRMOTA:NASILJE OPOZICIJE!

Uporno slušamo od predstavnika NATO opozicije u Srbiji kako u svojim izjavama i putem antisrpskih medija plasiraju naučnu fantastiku. Predstavljajući svoju zemlju na najgori mogući način.

24h nije prošlo od jednog i naiđe novi nered. Još ni u jednih pomenutih 24h nismo čuli ništa konstruktivno.

Još nijedna ideja nije bila na stolu, samo se nasilje premešta sa mreža na ulice, sa ulica u institucije i tako u krug. A mogli su eto da iskoriste Sednicu gde se govorilo o Predlogu budžeta za narednu godinu.

Ali ne, upravo je to bio povog za najbrutalnije uništavanje Narodne Skupštine Srbije u istoriji.

Opozicija se gurala, udarala, izazivala, lomila inventar, bacala otplatke, ostavljajući za sobom uništene prostorije i smeće.

O tome šta su radili pitali smo Uglješu Mrdića narodnog poslanika.

Više u videu u nastavku:

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras, tokom posete radnicima na deonici od auto-puta ka Požarevcu, da će deonica od Velikog Gradišta do Golupca biti otvorena do kraja godine.

– Sendvičima i jabukama obradovali smo radnike na deonici od autoputa ka Požarevcu. Deonicu od 21km, kao i 13km od Velikog Gradišta do Golupca otvaramo do kraja godine. Celu brzu saobraćajnicu od autoputa do Golupca završićemo najkasnije u decembru sledeće godine. Srbija radi, Srbija se gradi!