Dačić u Zaječaru: Koalicija SPS-JS ostaje verna državnim i nacionalnim interesima vodeći računa o svim građanima

Koalicija SPS-JS nastaviće da se zalaže za državne i nacionalne interese i vodiće računa o interesima svih građana, poručio je predsednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić prilikom posete Zaječaru.

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma posetili su danas Zaječar Oni su u centru Zaječara obišli štandove SPS-JS i razovarali sa građanima.

Ovom prilikom pozvali su Zaječarce da na predstojećim lokalnim izborima glasaju za koaliciju SPS-JS, jer se ova koalicija zalaže za jednaka prava svih građana i naveli su da će se uz razna ulaganja stvoriti uslovi za opstanak stanovništva u Zaječaru.

„Nastavićemo da se zalažemo za državne i nacionalne interese, da se zalažemo da Srbija mora da vodi računa o ravnomerno regionalnom razvoju, imajući u vidu istočnu Srbiju kao jednu sredinu kojoj preti opasnost da ostane bez stanovništva, a najbolji lek da ljudi ostanu ovde je da postoji privreda, autoputevi, komunikacija. Ostaćemo dosledni svojim principima. Apsolutno podržavamo da Vlada Republike Srbije posveti maksimalnu pažnju istočnoj Srbiji, uključujući i Zaječar i da se uz razna ulaganja stvore uslovi za opstanak stanovništva. Kada je reč o pandemiji, pozivam sve stanovnike da se vakcinišu. Ne znam kakvo je stanje u vašem okrugu, ali generalno nema drugog rešenja sem vakcine“, kazao je Dačić.

Dačić je naglasio da će Srbija i pored raznih pritisaka uvek biti faktor mira i stabilnosti u regionu.

„Imamo pritiske na našu zemlju svih ovih dana i meseci. Ti pritisci su usmereni na narušavanje našeg teritorijalnog integirteta. Isto tako postoje razni pritisci koji se kreću od toga da se u Srbiju uvedu neka pravila koja ne važe za druge zemlje, nego samo za nas. Takođe, imamo i deo političkih stranaka koji više slušaju neke ljude iz inostranstva nego što vode računa o državnim i nacionalnim interesima i u tom pogledu. Naši stavovi su potpuno jasni da mi želimo sve probleme u regionu da rešavamo na miran način, ali čuvajući nacionalne i državne interese. Srbija će biti faktor mira i stabilnosti i uspeće da odbrani nacionalne i državne interese, samo tako što će biti jaka“, istakao je Dačić.

Dragan Marković Palma je poručio da oni podržavaju mere koje je Krizni štab doneo, ali da u pojedinim slučajevima ipak postoji diskriminacija.

„Ivica Dačić i ja smo iz jedne domaćinske koalicije i hoćemo da pomognemo svakoj porodici. Zalažemo se da se cela Srbija vakciniše, ali ne možemo da naredimo nikome Međunarodna politika je veoma važna za ekonomski napredak Srbije. To što je 18 država povuklo priznanje za nezavisnost Kosova i Metohije, to je pokazatelj da veliki broj investitora se nalazi u Srbiji i da je sve više zainteresovanih investitora koji će doći u Srbiju da otvore fabrike. Mi se zalažemo za mere koje je Krizni štab doneo, ali postoji diskriminacija. Kako to da veliki marketi mogu da rade, a male porodične prodavnice ne mogu. Mi se zalažemo da se poljoprivrednim proizvođačima pomaže da otkup poljoprivrednih proizvoda bude veći, da smanjimo uvoz mesa. Deca ne idu u škole. Online nastava. Uveče nemaju gde da izađu. Deca nam prelaze na društvene mreže i samo gledaju ko je šta rekao preko interneta. Niko nema pravo da nam zatvori decu“, kazao je Marković.

Kandidat Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije za gradonačelnika Zaječara Srđan Stanojević rekao je ova izborna lista lista ima znanje, iskustvo i smelost da preuzme odgovornost da vodi ovaj grad.

„Zahvaljujem se Dačiću i Markoviću što su došli da nam daju podršku u okviru naše kampanje, uoči lokalnih izbora koje imamo 28. marta u Zaječaru. Naša koalicija ima snažnu podršku države, a svi znamo da bez podrške države, ovaj grad i naša sela, ne bi mogli da se razvijaju onako kako mi to želimo. U narednom periodu ćemo iskoristiti priliku da nastavimo sa uređenjem naših bolnica, domova zdravlja, nastavićemo da rekonstruišemo naše škole, nastavćemo da se borimo za naša sela. Radićemo na infrastrukturi, na sređivanju naših ulica i u gradu i u selima. Ova lista ima znanje, iskustvo i smelost da preuzme odgovornost da vodi ovaj grad“ kaže Stanojević.

Ivica Dačić se osvrnuo i na izjavu poslanice Evropskog parlamenta Viole Fon Kramon o govoru mržnje poslanika Martinovića.

„Mislim da se poslanica Kramon javno definisala da je lobista za Kosovo. Podsetio bih da je ona već u prošlim izjavama rekla da je srećna što Srbija nije otvorila ni jedno novo poglavlje. Ovde nije reč o objektivnom posmatraču, već o poslanici koja ima aktivno učešće na našim prostorima i koja je suprotstavljena srpskoj strani više godina unazad. Naravno da poslanica Kramon ne treba meni da deli lekciju o tome kako se vodi narodna Skupština. U Evropskom parlamentu ono što je govorila bi moralo da bude diskriminsano kao govor mržnje“, zaključio je Dačić.