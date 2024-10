Dačić obišao PU u Krupnju: Cilj je da svi pripadnici MUP-a imaju adekvatne uslove za rad

Dačić obišao PU u Krupnju

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić obišao je danas renovirani objekat Policijske stanice Krupanj i pripadnike Vatrogasno-spasilačke jedinice u tom mestu, i poručio da je cilj Ministarstva unutrašnjih poslova da policajci i svi pripadnici MUP-a imaju adekvatne uslove za rad kako bi mogli da budu pravi servis za građane.

”Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija kao deo MUP-a, jeste servis građana. Imajući u vidu sve nadležnosti koje Ministarstvo ima, veoma je bitno na koji način se komunicira sa građanima i da li postoje dobri uslovi za rad. U tom smislu nam je i cilj da napravimo što bolje uslove. Da policajci i Ministarstvo unutrašnjih poslova, imaju adekvatne uslove da može da bude pravi servis za građane”, izjavio je Dačić.

Ministar je rekao da se nada da će građani biti zadovoljni uslugama pripadnika MUP-a u novom policijskom objektu u Krupnju.

”Raduje me da je ovde u Krupnju izgrađen novi objekat. Imajući u vidu da sam obišao skoro sve policijske stanice u Srbiji, ovo je jedan od lepših objekata. Adekvatan je i broju stanovnika i potrebama koje Krupanj. Mislim da će građani biti zadovoljni nivoom usluga koje će ovde moći da zadovoljavaju”, istakao je ministar.

Dačić je objasnio da policija ima mnogo posla, od održavanja javnog reda i mira, borbe protiv kriminala, pa do upravnih poslova.

”Zatim pitanje saobraćaja, Sektor za vanredne situacije, znači vatrogasci-spasioci, i veoma je bitno da u svakom mestu policija bude na pravi način ogledalo naše države“, rekao je Dačić.

Naravno, kako je naveo, sve to zavisi i od odnosa države prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno prema policiji.

“Mogu da kažem da je u poslednjih više od 10 godina, bilo različitih akcija i aktivnosti koje su dovele do toga da smo mi danas osposobljeniji nego što smo bili. I to praktično u svim segmentima. To će se, siguran sam, odraziti i na efekte samog rada Ministarstva, odnosno policije. Želim sada da posle ovog logističkog dela uslede i što bolji rezultati kad je reč o svim segmentima rada MUP-a”, rekao je Dačić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.