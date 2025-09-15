DA LI STE SPRMENI ZA VEČE PUNO EMOCIJA I NAJVEĆIH HITOVA?! Miroslav Ilić i ove godine u Sava centru! Pripremite se za NEZABORAVAN PROVOD!

Legendu narodne muzike Miroslava Ilića očekuje jesenja sezona, kada će svoje obožavaoce počastiti koncertima u zemlji i regionu.

Publika je već navikla na druženja u Sava centru, pa se i ove godine održava dva koncerta legende narodne muzike 10. i 11. decembra 2025. godine. KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.

– Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu. A sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo – napisao je Ilić.

Miroslav je takođe i sve podsetio da će 10. decembra proslaviti 75. rođendan.

– I ove godine slavimo moj rođendan. Jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, uzmite ulaznice na tickets.rs i vidimo se na još jednoj nezaboravnoj večeri – zaključio je Miroslav.

Hitovi poput „Luckasta si ti“, „Ova noć“ i „Jesen sedamdeset i neke“ i ove godine će se oriti i u Beogradu. A gde god da se pojavi, Ilić napravi atmosferu za pamćenje.

Ne propustite priliku da budete deo još jedne muzičke čarolije i slavlja sa Miroslavom Ilićem! Očekuje vas veče ispunjeno emocijama, hitovima koje svi znamo napamet i atmosferom koja se pamti zauvek. KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.