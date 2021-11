Da li će Milan Stanković biti smenjen sa javnih funkcija?

Nakon pisanja medija i saopštenja izdatih od strane zaječarske opozicije u žižu javnosti ponovo je došao slučaj pomoćnika gradonačelnika, Milana Stankovića, koji je 2019. godine optužen za nasilje u porodici, a sada je proces i okončan, a Stanković pravosnažno proglašen krivim! Iz opozicije traže momentalnu smenu Stankovića sa svih javnih funkcija, dok Ničić kaže da ovaj slučaj ne može da komentariše jer nikakvu izvršnu presudu nije video.

Naime, te 2019. godine gradonačelnik je u saopštenju naveo da će svako, bez obzira na funkciju, ukoliko nadležni organi potvrde da je neko zaista izvršio ovo delo, snositi posledice i odgovornost.

“Ljudima se ne sudi i ne stavljaju ih na “stub srama” na osnovu glasina, insinuacija i ulicnih tračeva. U ovoj zemlji postoje institucije pravosuđa koje su dužne da rade svoj posao i kada ga završe, ukoliko se dokaže da je bilo ko učinio nešto što je nedostojno njegove funkcije, isti će odgovarati.

Javnost, a tu, po meni, spadate i Vi koji imate portale, mora naučiti da ne sude novinari već sudije nakon policijske i tužilacke istrage i da je svako nevin dok se ne dokaže krivica.

Ukoliko se u bilo kom, konačnom, postupku zvaničnih državnih organa dokaže da je bilo ko od funkcionera SNS ili grada to učinio biće najoštrije sankcionisan.

I na kraju da jos jednom podvučem da se SNS i rukovodstvo grada gnuša svakog dokazanog nasilja, a posebno nad ženama!”, napisao je tada Ničić.

Prethodne nedelje u javnost je izašla informacija da je Stanković pravosnažno osuđen za ovo delo, a pozivajući se na gradonačelnikove reči iz 2019. godine iz opozicije su zatražili smenu Stankovića sa svih javnih funkcija.

Iz pokreta „Pobeda ZA naš grad – dr Nenad Ristović“ pozvali su Boška Ničića da pod hitno smeni Stankovića sa položaja pomoćnika gradonačelnika.

“Kao što je obećao još 2019. godine, kada je izjavio da će do toga doći, ukoliko se Stankoviću dokaže krivica na sudu, pozivamo javno gradonačelnika Grada Zaječara, Boška Ničića, da pod hitno smeni Stankovića sa položaja pomoćnika gradonačelnika. Sem toga, pozivamo i GO SNS-a da se jasno i javno izjasni u vezi sa ovim slučajem. Ukoliko do toga ne dođe, smatraćemo da i gradonačelnik Boško Ničić, koji je takođe i visoko pozicioniran član SNS-a, i GO SNS u Zaječaru ne samo da opravdavaju ovakva kriminalna ponašanja svojih stranačkih kolega, već ih podstiču i podržavaju. Još jednom podvlačimo da nasilje nikada ne sme biti opravdano, ma ko da ga čini!”, stoji u saopštenju.

Miloš Stojadinović, odbornik grupe građana “Možemo bolje”, rekao je da ne očekuje da će se bilo šta desiti nakon pravosnažne presude kojom je pomoćnik gradonačelnika, Milan Stanković, proglašen krivim za nasilje u porodici jer SNS ne sankcioniše svoje kadrove u ovakvim situacijama.

“Nakon ove presude ne očekujem da će se nešto desiti, niti imam nameru da nešto zahtevam od gradonačelnika, jer do sada niti jedan moj zahtev nije urodio plodom. Da je u Srpskoj naprednoj stranci malo morala i etike, taj čovek bi se povukao sa funkcije čim je ceo slučaj dospeo u javnost. Ovako, gledajući istorijat (ne)činjenja SNS-a u sličnim situacijama, očekujem da osuđeni gospodin možda bude i nagrađen nekom većom funkcijom, jer je do sada to bio slučaj u sličnim situacijama”, rekao je Stojadinović.

On je naveo i neke primere takve prakse.

Boško Ničić je po rečima tadašnjeg predsednika GrO SNS-a Stefana Zankova bio čovek koji je uništio grad Zaječar – nagrađen je mestom gradonačelnika Zaječara Bratislav Gašić, koji je ponizio novinarke na press-u svog ministarstva – nagrađen je mestom direktora BIA Siniša Mali iz afera vezanih za rušenje u Savamali – nagrađen mestom ministra finansija Saša Matijević uhapšen pod sumnjom da je nameštao tendere i primao mito – nagrađen mestom pomoćnika gradonačelnika grada Zaječara.

“Da ne nabrajam više, ne bi me čudilo da ovom analogijom i pomenuti, pravosnažno osuđeni pomoćnik gradonačelnika nastavi da napreduje u strukturi Srpske napredne stranke”, završio je Stojadinović.

Iz Dosta je bilo u Zaječaru pozvali su gradonačelnika Boška Ničića da odmah, bez ikakvog odlaganja razreši funkcije pomoćnika gradonačelnika Milana Stankovića, nakon što je u javnost izašla vest da je Stanković pravosnažno osuđen za krivično delo, nasilje u porodici.

“Danas je na portalima u Srbiji objavljena vest da je pomoćnik gradonačelnika Zaječara osuđen za krivično delo nasilja u porodici i opet se danas po ko zna koji put cela Srbija zgrozila na to ko su ljudi koji upravljaju našim gradom.

GrO Dosta je bilo Zaječar zahteva od gradonačelnika Boška Ničića da odmah, bez bilo kakvog odlaganja razreši funkcije pomoćnika gradonačelnika Milana Stankovića, sada već osuđenog nasilnika. I previše je sramote koju su Zaječarci do sada morali da trpe jer je, podsećamo, i sam gradonačelnik osuđenik za zloupotrebu položaja. Lica osuđena za nasilje i zloupotrebe ne smeju da imaju bilo koju funkciju u gradu.

Podsećamo i da je Milan Stanković pomoćnik gradonačelnika i prvi čovek SNS-a u Zaječaru, da je u mnogim odborima u ustanovama i preduzećima i na čelu komisije za rodnu ravnopravnost što je direktan šamar svakom razumnom Zaječarcu. Ne možemo da zahtevamo da ne bude prvi čovek SNS, jer se uklapa u milje funkcionera Srpske napredne stranke, ali sa svih javnih funkcija koje obavlja mora biti odmah razrešen.

Činjenica je da gradonačelnik kao svoje pomoćnike i saradnike voli da postavlja osobe protiv kojih se vode krivični postupci za zloupotrebe javnih nabavki i primanje mita i osobe kojima je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila sukob interesa u javnim nabavkama.

DJB očekuje momentalnu smenu pravnosnažno osuđenog pomoćnika Stankovića sa svih funkcija koje vrši u gradu i opet ukazuje Srpskoj naprednoj stranci da njeni funkcioneri pravosnažno osuđeni za dela korupcije, zloupotreba i nasilja, ne smeju biti na javnim funkcijama nigde, pa ni u Zaječaru”, stoji u njihovom saopštenju.

Pošto se šira javnost zainteresovala za ovaj slučaj i svi s nestrpljenjem očekuju da vide da li će Stanković snositi političke posledice, komentar na ceo slučaj zatražili smo i od gradonačelnika Zaječara, Boška Ničića.

Kako smo prethodno naveli, Ničić je istakao da nikakvu izvršnu presudu nije video i da zbog toga ne može da da svoj komentar.

“Ne možete da dobijete moj komentar o nečmu o čemu ni ja, a koliko znam ni advokati okrivljenog, pojma nemamo. Niti sam ja dobio niti video ikakvu izvršnu presudu da bih tako nešto komentarisao. Usput, kao neko ko je u ovom predmetu bio (ne svojom voljom) svedok, mislim da je nekorektno, do okončanja predmeta, da dajem bilo kakve komentare o bilo čemu. Sa tužiljom i okrivljenim sam prijatelj i još manje je korektno da dajem sud, pre konačne odluke suda, o nečemu čemu nisam ni prisustvovao niti znam šta se dešavalo. Presuđivanje ljudima i vođenje “hajke” preko medija pokazalo je, bezbroj puta, do sada kao linč od koga niko, sem tih medija, nije imao koristi. Zato u takvim stvarima ne želim da učestvujem a posebno što je ova tema postala glavna briga zaječarskih nazivi opozicionara.

Po onoj narodnoj da “u tuđem oku vide trn a u svom ne vide ni gredu” oni unapred presuđuju o stvarima koje nisu politički “teren” već stvar pravosuđa. Voleo bih da bilo ko od njih, pošto sam bio primoran da se raspitam o predmetu, pokaže presudu Kasacionog suda, u kome se predmet nalazi, i time dokaže pravosnažnost presude mom pomoćniku Milanu Stankoviću. Do tada ja zaista smatram nemoralnim da se o bilo čemu, dok je predmet u postupku, a poštujući prezumpciju nevinosti, izjašnjavam”, rekao je Ničić.

Zanimljivost kod ovog slučaja je i ta da je javnost bila isključena iz samog toka suđenja.

Branilac okrivljenog Milana Stankovića, podnela je sudu zahtev da se iz ovog predmeta isključi javnost, sa obrazloženjem da se može ugroziti privatnost učesnika kao i njihove maloletne dece.

Osnovni javni tužilac rekao je da odluku prepušta sudu odbijajući da se izjasni, jer kako je rekao, sa jedne strane uvažava argumente odbrane ali sa druge strane smatra da postoji veliki interes javnosti da suđenja ne budu zatvorena.

Branilac oštećene usprotivio se ovom predlogu uz obrazloženje da niko od maloletne dece nije učesnik u samom postupku, da ne postoji mogućnost da se prisustvom javnosti ugrozi nacionalna bezbednost, a da su javni funkcioneri podložni dodatnoj kritici javnosti.

Branilac oštećene smatrao je da postoji dodatni interes, da se o procesima za nasilje u porodici javnost izveštava kako bi se preventivno delovalo na buduće počinioce.

Postupajući sudija nije uvažio ove argumente i doneo je odluku da javnost bude potpuno isključena i saopštio novinarima da napuste sudnicu.

U članu 322 ZPP-a, stoji da:

Sud može da isključi javnost za celu glavnu raspravu ili jedan njen deo, radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku. Sud može da isključi javnost i ako merama za održavanje reda propisanim u zakonu ne može da se obezbedi nesmetano održavanje rasprave.

Kako nacionalna bezbednost nije ugrožena, maloletnici nisu predmet postupka, a oštećena prema rečima njenog branioca smatra da javnost treba biti uključena, postavlja se opravdano pitanje, čiju privatnost u ovom slučaju štiti sud i da li se ovakvom odlukom sudija već stavio na nečiju stranu?

Ono što sa sigurnišču možemo reći je da su žalbe optuženog odbijene, te da je podnesen i vanredni pravni lek – Zahev za zašitu zakonitosti, koji je takođe odbačen.

Od samog početka suđenja prema svemu navedenom javnost je bez logičnog objašnjenja isključena, pa se s pravom rađa i sumnja i postavlja pitanje da li neko želi da ovaj slučaj od javnosti sakrije? Ili da se prosto ovaj slučaj zaboravi?

Šta god da je posredi, slučaj nije zaboravljen, naprotiv, prethodnih dana je ponovo aktuelizovan i javnost traži odgovore. A kako je pre 2 godine gradonačelnik izjavio, “SNS i rukovodstvo grada gnušaju se svakog dokazanog nasilja, a posebno nad ženama!”. Da li će to gnušanje biti dovoljno da Stanković bude smenjen sa javne funkcije, ili je procenjeno da je to bio samo jači rukometni kontakt koji nije vredan isključenja, ostaje nam da vidimo.