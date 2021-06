Čomić u Zaječaru: Saradnja lokalnih samouprava sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava jedan od prioritetnih ciljeva

“Potrebno je da se lokalnim samoupravama u međusobnoj razmeni informacija omogući puna primena zakona iz zajedničke nadležnosti. Dijalog je osnova demokratije, bez dijaloga nema razvoja i napretka”, istakla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na sastanku u Zaječaru.

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, po planu rada koji je odobrila Skupština Srbije, obilaze Upravne okruge u Srbiji, kao i nacionalne savete u njihovim sedištima. Na sastanku u Gradskoj upravi u Zaječaru, ministarka Čomić je rekla da je cilj obilaska upravnih okruga dogovor o primeni zakona o planskom sistemu koji je na snazi u Srbiji od 2018. godine.

“Potrebno je da se lokalnim samoupravama u međusobnoj razmeni informacija omogući puna primena zakona iz zajedničke nadležnosti. Dijalog je osnova demokratije, bez dijaloga nema razvoja i napretka. Ministarstvo je samo sebe definisalo kao alat za sve one za koje je nadležno, dakle za nacionalne savete, za sve one kojima se krše ljudska prava, alat za sve one koji hoće društveni dijalog o svim temama koje se tiču razvoja neke teritorije, lokalne samouprave, zajednice, svega onoga što želimo da se menja u Srbiji na bolje. Naslov našeg rada je primena zakona o planskom sistemu i ovi sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava iz okruga, sa predstavnicima republičkih organa i organizacija odvijaju se primenom zakona o planskom sistemu. Mi smo vaš alat, razgovaramo o razvoju okruga, o problemima koje okrug ima i kako mi možemo da poslužimo svim lokalnim samoupravama”, poručila je Čomić.

Zaječarski okrug je veza, sa jedne strane između lokalnih samouprava, i sa druge strane između lokalne samouprave i Ministarstva, kazao je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga.

“Na ovom sastanku su razmenjena mišljenja, uočena su bolja tumačenja, tako da je to prava primena i pravi doprinos jednog ministarstva da se taj zakon implementira i u praksi. Zaječarski okrug je važna spona, sa jedne strane između lokalnih samouprava, i sa druge strane između lokalne samouprave i Ministarstva. U Zaječarskom okrugu se na pravi način implementiraju i primenjuju osnovni principi održivog razvoja, a to su pre svega smanjenje siromaštva, zaštita životne sredine, kao i stvaranje uslova za rad”, kaže Paunović.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić rekao je da su ovakvi sastanci veoma važni, kako bi se rešavali poslovi, ali i problemi u ovoj oblasti.

“Saradnja sa resornim Ministarstvom je veoma važna. Potrebno je da se na sastancima čuju mišljenja predstavnika nacionalnih manjina i udruženja. Na sastancima rešavamo tekuće poslove, ali i probleme. Dugo se poznajem sa ministarkom Čomić. Imali smo priliku da, pored ovog sastanka koji je tematski, da popričamo o temama kao što su manjinska prava, rad sa nevladinim sektorom, kao i o mogućnosti da, ukoliko postoje problemi, zajednički budu rešeni pomoću veze između Ministarstva i naše lokalne samouprave”, zaključio je Ničić.

Sastanku u Gradskoj upravi Zaječar prisustvovali su načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i predsednici opština Boljevac, Knjaževac i Sokobanja, kao i načelnik Sekretarijata unutrašnjih poslova u Zaječaru, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zaječar, direktori centara za socijalni rad, predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici civilnog društva sa područja Zaječarskog upravnog okruga.