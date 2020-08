Članice Dečijeg centra prošle obuku za vođenje grupa samopomoći za rad sa devojkama

Obuka za formiranje i vođenje grupa podrške i samopomoći prema modelu ”Moć promene”, održana je 4. i 5. avgusta, 2020. godine, u hotelu “Kraljevi Čardaci” na Kopaoniku.

Obuci je prisustvovalo 19 učesnica iz različitih udruženja širom Srbije. Kao buduće voditeljice grupe podrške obuku su pohađale članice Dečijeg centra Anđela Milošević i Jovana Prvulović, dok se u ulozi predavačice našla psihološkinja i psihoterapeutkinja, Jelena Jovanović, jedna od edukatorki Dečijeg Centra Zaječar.

Cilj obuke bio je da pripremi buduće facilitatorke grupa samopomoći za rad sa devojkama i ukaže im na važnost tema kojima će se baviti, kao i da im ponudi način na koji ih mogu obraditi. Dodatna dobit ovakvog načina rada za devojke jeste mogućnost da uvide koje steknu u okviru grupa samopomoći koriste u svakodnevnom životu.

Projekat ”Moć promene i moć prevencije rodno zasnovanog nasilja” u Srbiji sprovodi Udruženje ”Fenomena” iz Kraljeva u saradnji sa sedam partnerskih organizacija, u vidu kampanje za promenu stavova i ponašanja, u cilju prevencije nasilja nad ženama i devojkama. Projekat od 2019. do 2022. godine podržava UN Trust Fund to End Violence against Women.