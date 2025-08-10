CENE IDU DOLE! PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO SJAJNE VESTI: Pojeftinjuju hiljade proizvoda i to za 15,20%

Predsednik Aleksandar Vučić govori o važnim temama poput novih mera za Srbiju, ali i o napadima na Srbiju i mržnji blokaderi.

– Muka čoveka mora biti najvažnije čime ćemo se baviti. Oni koji nisu bogati, koji nisu besni, to je naša glavna preokupacija. Dao sam sve od sebe zajedno sa saradnicima iz Vlade da dođemo do rešenja koja ćemo predstaviti za nekoliko dana.

– Radićemo na tome da ljudima olakšamo da prežive jesen, želim da ljudi kolika je naša briga i šta možemo da uradimo. Uzeli smo modele i Mađarske i Makedonije, da vidimo kako da spustimo cene. Mi dogovorimo da se spuste cene za 50 proizvoda, oni podignu maržu drugih i nadomeste profit. Nemamo ništa protiv da zarađuju dobro, oni uredno plaćaju porez, ali imam protiv da budu prebogati, a da naš narod mora da plaća cenu. Kod nas cena hrane i pića je na nivou 95 posto prosečnih cena EU, to ne sme da se dogodi.

– Ograničićemo maržu, nećemo dati da izvlače ono što im se sviđa i ne sviđa, ali cene će morati da padnu za 15-20 odsto. Žitarice, hleb, ulje, brašno. I verujte mi uspećemo. Navešću primer, jedan jogurt je 82,85 dinara, dakle fakturna cena je 95,98. Proizvođaču ostaje oko 6 dinara, a trgovcu ostaje 70-75 dinara. Nema baš mnogo smila, a oni zarade i više.

– Osim ovoga, donosimo mere o ograničavanju marži, kategorija proizvoda, bezalkoholnih pića, prerade voća i povrća, sveže i prerađeno meso, riba. Na sve idemo. Ograničićemo maržu u trgovini na malo, na 20-22%.

