Čekanje se nastavlja, Srbija ponovo ne ide na Evropsko prvenstvo

Fudbaleri Srbije još jednom su razočarali naciju i porazom od ne tako kvalitetne reprezentacije Škotkse ostali bez plasmana na Evropsko prvenstvo koji čekamo od davne 2000. godine.

Na papiru su naši momci bili favoriti pre početka utakmice, ali na terenu se ni u jednom trenutku nije videlo da smo kvalitetniji tim. Škoti su i pored manjka talenta i kreativnosti igrali kao tim, kompaktno, disciplinovano, dok se u igri naše reprezentacije nije nazirao jasan plan.

Prvo poluvreme proteklo je manje-više mirno. Obe ekipe igrale su oprezno, čekale grešku protivnika, čak se može reći da su nasuprot očekivanjima gosti bili dosta konkretniji. Jedini pravi pokušaj imali smo preko Saše Lukića, koji je nakon što mu je Mitrović spustio loptu, šutirao pored leve stative.

Drugo poluvreme počelo je košmarno za naše igrače. U 52. minutu Filip Kostić, koji ni do tada nije mnogo pokazao šalje katastrofalnu loptu u sredinu, pravo u noge rivalu, a u nastavku akcije, Kristi šutira vrlo precizno sa ivive šesnaesterca i lopta od stative završava iza leđa Rajkovića.

Nakon toga, očekivalo se da Srbija živne i pritisne protivnika ne bi li došla do izjednačenja, ali se to nije dešavalo. Kristi je i dalje pravio ogromne probleme našoj odbrani, čak u jednom trenutku imao šansu i da reši meč, ali njegov šut je prohujao pored leve stative Rajkovića. Pokušavali su naši da nekako dođu do gola, ali napadi su bili bez prave ideje, a samim tim i prilično bezopasni po gol Maršala. A onda, 90. minut, posle centaršuta Mladenovića iz kornera, Jović ostaje sam i pogađa glavom za 1:1 i produžetak.

U tom trenutku činilo se da je momentum potpuno na strani naših fudbalera i da u dodatnih 30 minuta samo treba dotući protivnika, ali kao da nismo imali snage i hrabrosti za to. U dodatnih 30 minuta beležimo sjajan šut Gudelja sa distance koji je odbranio Maršal, osim toga nismo stvorili “zrelu” šansu za gol.

A onda, penal lutrija. U prvoj seriji pogađaju Grifits i Tadić, u drugoj Mekgregor i Jović, u trćoj pogađaju Mektominej i Gudelj, u četvrtoj sigurni Mekbarni i Katai, a onda dolazi pogubna peta serija. Meklin lagano šalje loptu u jednu, a Rajkovića u drugu stranu, dok Mitrovićev šut u donji levi ugao gola sjajno brani Maršal za plasman svoje reprezentacije na Evropsko prvenstvo!

Naša reprezentacija tako je ponovo ostala bez najveće evropske fudbalske smotre, nedostajalo je hrabrosti, ofanzivnijeg pristupa utakmici, ali sve to sada pada u vodu.

Novo razočaranje i vera da će u narednom ciklusu kvalifikacija doći do neke promene u pozitivnom smeru.