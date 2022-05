Bungalovi za odmor na Kraljevici u Zaječaru: Nov parking, nova ograda, stara priča sa rokovima radova

Pluća našeg grada, park šuma Kraljevica, dobija novi izgled. Budući „Omladinski kamp na Kraljevici“ u Zaječaru ovih dana okružen je mašinama i radnicima. S obzirom na veliku površinu, posla na sređivanju ima dosta. Naša ekipa je ovih dana proveravala, kako teče realizacija planiranog i dokle se stiglo sa radovima.

U ovoj fazi izvode se radovi na saobraćajnicama unutar kompleksa. Ukupna dužina saobraćajnica je oko 460 metara, od čega 260 metara predstavljaju požarni put koji trenutno opslužuju bungalove, dok preostala deonica čini saobraćajnicu oko samog kompleksa. Vrednost radova je nešto više od 52 miliona dinara.

Ovim projektom izgrađeno je 33 parking mesta za posetioce, kao parking prostora ispred postojeće menze sa 5 mesta na kome će se parkirati dostavna vozila za potrebe isporučivanja hrane. Osim asfalta, behaton ploča, mogu se videti i započete ograde od drveta . Majstori su svuda i unutar bungalova.

Projekat izgradnja omladinskog kampa na Kraljevici i južne saobraćajnice sa javnom rasvetom sufinarsira se sredstvima Ministarstva privrede Republike Srbije. Investitor je grad Zaječar sa dozvolom izdatom 10. februara 2019.godine , ovaj projekat započet je 24.septembra 2021. sa rokom od 90 dana . Nov parking , nova ograda, stara priča sa rokovima.

Kompleks počinje od bivšeg “Paviljona”, inače budućeg “Doma izviđača” sa velikim dečijim parkom i heliodromom u njegovom podnožju, preko ski staze, otvorenog bazena, kome predstoji ozbiljna rekonstrukcija, sportske hale, koja će do 2025. takođe biti rekonstruisana, kompleksa otvorenih sportskih terena, atletskog stadiona, koji će biti na mestu sadašnjeg stadiona na “Kraljevici”, bungalov naselja čije će se uređenje završiti do sredine naredne godine, prostora za “Gitarijadu” i Muzeja “Rock ‘n’ rolla”, novog fudbalskog stadiona po standardu F4 (FIFA) sa halom za borilačke sportove, profesionalne karting staze, do hotela sa spa centrom i teretanama (“Sport&spa hotel”) i parkova za šetnju.Na prostoru ispod novog fudbalskog stadiona na “Kraljevici” priprema se projekat izgradnje jedne od najboljih, najlepših, profesionalnih, karting staza na Balkanu, napominjući da će realizacijom tog projekta biti zaokružena čitava ideja jedinstvenog kompleksa, govorio je gradonačelnik Ničić prošle godine u maju.

Podsećamo Vas , na prostoru Park šume „Kraljevica“ u Zaječaru u septembru 2017. počela je izgradnja turističkog bungalov naselja koje se finasirao iz IPA fondova EU. Završetak radova bio je planiran za 2018. godinu. Partnerski projekat Bugarske i Srbije konkurentnih atrakcija za održavanje festivala, izgrađeno je 14 plus dva bungalova koja su svojevremeno bila na meti vandala.

Dok smo mi, šetali i razgledali, u Gradskoj upravi gradonačelnik Zaječara je ugostio po prvi put novog ambasadora Evropske Unije Nj.E.Emanuela Žiofrea. Govorilo se o starim projektima Evropske unije i mogućim daljim projekama. „Razmenili smo iskustva, pre svega, sa onim što je do sada rađeno u Zaječaru iz fondova EU. Neki projekti nisu tekli sjajno i to sam predstavio ambasadoru. Govorili smo o tome da je Zaječar sve obaveze, koje po standardima EU treba da se ispune, ispunio, kako ne bi bilo oštećenih jer je reč o partnerskim projektima svim predstavnicima međunarodne zajednice i nevladinom sektoru. Razgovorili smo o Muzeju rokenrola, sa dodatnim smeštajnim kapacitetima, pored postojećeg kampa – bungalova koji je delom građen sredstvima EU. Bungalovi koji već postoje, naravno sagradili bismo još dodatne, koristile bi zemlje učesnice na Gitarijadi, rekao je Ničić.

„Drago mi je što sam u gradu koji je poznat po pivu, istorijskim znamenitostima i ličnostima kao što su Nikola Pašić, Zoran Radmilović, Svetozar Marković. Zaječar dosta radi na polju ekonomije, poljoprivrede, kulture. Pričali smo o Gitarijadi i vidim da gradončelnik ima puno ideja o tome kako to dalje treba da se razvija i da se širi. Evropska unija je zainteresovana za partnerstvo na lokalnom nivou, pošto mi već sarađujemo na nacionalnom nivou u Beogradu. Sa Zaječarom sarađujemo kroz više programa, radimo dosta i na izgradnji lokalne infrastrukture, pružili smo podršku i kada je u pitanju izrada geografskog informacionog sistema, pružamo pomoć malim i srednjim preduzećima. Gradonačelnik je pun ideja i inicijativa i ja se nadam da ćemo da nastavimo saradnju na lokalu“, poručio je Nj.E. Emanuel Giofre ambasador EU prilikom obilaska Romulijane. Ovoga puta nije stigao do bungalova.

Razgovaralo se i o Vizitorskom centru i Feliks Romulijani. Bilo je reči i o Parku rimskih imperatora koji treba da bude na prostoru kod novog stadiona na Kraljevici. Govorilo se i o prerastanju Gitarijade u evropski festival demo bendova, a to bi podrazumevalo takmičenje demo bendova iz svih 27 zemalja EU, Srbije, kao i demo bendova iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To bi trajalo nekoliko dana.

Da li će Bungalovi koji već postoje ponovo biti na meti vandala ? Hoće li se graditi još bungalova? Hoće li se ih koristiti zemlje učesnice na Gitarijadi? Ostaje da se još malo pitamo?