„Budite sigurni da spektakl u Areni koji Boki 13 priprema nije viđen na ovim prostorima“: Saša Mirković otkriva ključne detalje spektakla zakazanog za 12. decembar

Makedonski šoumen, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, najavio je spektakl u Beogradskoj Areni za 12. decembar 2026. godine.

On je ovom prilikom otkrio da je samo zahvaljujući vlasniku Hype produkcije Saši Mirkoviću odlučio da zakaže ovakav spektakl.

– Saša Mirković je neko ko iskreno da vam kažem je pružio meni lično u smislu rehabilitacije više nego bilo koji čovek na ovom svetu. Arena je nešto što nema šanse da se desi, da nije bilo njega. Ja ne volim da previše pričam, niti da hvalim. Znate kako, ja sam izašao iz jedne veoma specifične životne situacije, gde su moji prijatelji koji su bili nekada uz mene nestali, više ne postoje. I kada se čovek nađe u takvoj specifičnoj situaciji, svi te obrišu i ostave, a tebi samo gospod Bog može da pomogne. Eto koja je to situacija, da posle svega sedim ovde sa vama i pričam o Areni. A to ne bih pričao da nije bilo Saše Mirkovića. Radi se o poverenju, a to je najbitnija stvar. Poverenje ću opravdati, a kada je Saša u pitanju, jedina bitnija stvar od ljubavi je lojalnost. Čoveka kao on nikada neću upoznati. Stvarno mi je čast – rekao je Boki.

– Hvala ti što postojiš i mami i tati što su te doneli na svet. I što si izrastao u takvu gromadu od čoveka. Ja ću ovo sa lakoćom da odradim, a to će biti najveći spektakl za kraj godine, tačnije 12 decembra. Budite sigurni da takav performans, to nije koncert, već žurka, nešto što nije viđeno na ovim prostorima. Neke produkcije misle da su sve uradili i pokazali, a ja im tvrdim da nisu, jer mi imamo mrvicu više da im pokažemo da podižemo lestvicu za još jedan level. Hvala mom timu, koji će stati iza produkcije i pokiazaćemo da nije sve pokazano i da lestvica ide za stepen gore. Biće led ekrani iz druge zemlje. Nešto što niste videli ni na Eurosongu. U ovakvim pričama, koštanje nije pitanje, ovo je zadovoljstvo. Biće to nešto nesvakidašnje – obelodanio je Saša Mirković.

– Karte su puštene u prodaju. Poznat sam po tome da karte teško dajem i poklanjam. Mogu da poklonim domu za nezbrinutu decu, a ostali koji žele da dođu neka kupe karte, jer će to biti jedno ludilo koje se ne propušta. Ja preporučujem nekima da naprave jednu Arenu od 20.000 ljudi, nije lako napuniti Arenu, ni Sava Centar. Saradnja je došla po drugi put. Imali smo sazrevanje, i na jedan i na drugi način. To sazrevanje se desilo i kod mene i kod njega. Moram da kažem, da će repriza da bude u Skoplju – otkrio je Mirković.



