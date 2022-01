Brnabić: Vlada blizu odluke da poništi sve dozvole date Rio Tintu

„Blizu smo toga da kažemo – ne želite Rio Tinto u Srbiji, zdravo doviđenja, da vidimo koji je ceh koji su ti pijani bogataši napravili, da podvučemo crtu šta su napravili od cehova za razne promešene investicije, za razne pljačkačke privatizacije, razne dugove koje su nam ostavili… Hajde da vidimo šta smo dužni, dajte da isporučimo račun koji su oni napravili, zaista je Vlada blizu toj odluci“, rekla je Brnabić i dodala:

„S tim što nismo za to da predsednik bude protiv naših odluka, mi smo jedan tim i ja kao predsednica Vlade, koliko god me pljuvali za to, pažljivo slušam savete predsedinika. On nije za to i nije za to kad ispunjavamo zahteve stranaca stranih službi, agenture koja je plaćena iz inostranstva, ali hajde da vidimo šta će da se desi. Mogu da kažem da smo blizu ispunjenja svih tih zehteva“, rekla je Brnabić.

Ona je optužila političare koji se sada protive Rio Tintu na protestima, kao i ekološke aktiviste da su plaćeni od strane stranih fondacija i službi kao što je Rokfeler.

Brnabić je rekla da je 2004. godine, u vreme bivše vlasti, stupio na snagu sporazum o štićenju investicija koji štiti Rio Tinto kao investiciju koja dolazi iz Velike Britanije, i da, Rio Tint, ako za bilo šta može da se uhvati u slučaju arbitraže to je taj sprazum o štićenju investicija iz 2004. godine.

Istakla je da je potom, 2006. godine menjan Zakon o rudarstvu i da je uveden princip kontinuiteta da onaj koji je vršio istraživanja ima ekskluzivno pravo eksploatacije. Pre toga je, kako je dodala, bio zakon iz 1995. godine koji onom ko je vršio istraživanja nije davao pravo eksploatacije, već ako se potvrde rudne rezerve – idete na tender i onaj ko da najboilju ponudu on eksploatiše.

izvor: n1info.com