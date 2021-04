Boško Ničić: Ne mešajte babe i žabe

Boško Ničić, prvi na izbornoj listi Srpske napredne stranke “Aleksandar Vučić – Za budućnost Zaječara” proglasio je pobedu na lokalnim izborima u Zaječaru 2021. godine, rekavši da je Srpska napredna stranka prezadovoljna izbornim rezultatima i da je čak osvojila i skoro 4000 glasova više nego na izborima 2017. Gledajuću “suve brojke”, to jeste istina, jer je te 2017. godine SNS osvojio 7 105 glasova, za razliku od sadašnjih 10 838 i kako sam Ničić kaže, matematika je jasna, ali u praksi stvari nisu takve kakvim na prvi pogled izgledaju.

Do pomenute 2017. godine, Ničić je bio veliki protivnik režima Srpske napredne stranke i kritičar rada Aleksandra Vučića. Na jednom skupu, s kojim je celokupna zaječarska javnost upoznata, Ničić je rekao da je sam Aleksandar “Alek” Vučić doveo “bahatog menadžera” da nam za 3 godine uništi grad i da će svaki sledeći koga dovede biti gori od onog prethodnog. I doveo je, njega. Ali da se vratimo na matematiku.

Grupa građana „Boško Ničić-Pokret za Krajinu“ tada je osvojila 7 358 glasova. Uzevši u obzir da su ove dve političke opcije nakon izbora pre 4 godine postale jedno, odnosno Ničić postao član SNS-a, koji je do tada toliko kritikovao, dolazimo do računice koja svakog matematičara buni. Tada su u zbiru Ničić i SNS osvojili 14 463 glasa. Sada, SNS sa Ničićem kao prvim na listi, osvojila je 10 838 glasova. Upitan da prokomentariše ovu činjenicu prilikom saopštavanja rezultata ispred izbornog štaba SNS-a u Zaječaru i pojasni kako je sadašnji rezultat bolji od prethodnog, Ničić je rekao da neće odgovarati na takve insinuacije i da je svakome ko razume matematiku ova računica jasna. Nakon toga usledio je gromoglasan aplauz celokupnog štaba, u cilju potpunog obesmišljavanja pitanja novinara koje je bilo apsolutno logično. Ne i za njih.

Ničić je te 2017. na izborima osvojio 18 odborničkih mandata u skupštini, koliko je imala i Srpska napredna stranka, što u zbiru daje 36 odborničkih mesta. Na izborima 2021. godine, na osnovu osvojenih 43% glasova osvojili su 24 mandata, što je u odnosu na 36 pad od 33,33%. U broju glasova, stvari stoje ovako – 14 463 (Ničić + SNS 2017. godine) – 10 838 (SNS sa Ničićem kao članom partije 2021. godine) = 3625 (broj glasova koje su za 4 godine izgubili, odnosno koliko glasova manje su dobili 2021. godine). Računajući da je Ničić diplomirani ekonomista, kojima bi matematika trebalo da bude jača strana, stavili smo prst na čelo i ozbiljno razmislili o tome kako je 24 više od 36 i kako 10 838 glasova može da bude više od 14 463. Čak ni matematičari nisu uspeli da nam daju odgovor na ovo pitanje, ali mnogi veliki umovi iz te naučne grane kroz istoriju su često bili neshvaćeni, da bi se kasnije ispostavilo da su bili veliki inovatori, pa je možda to i ovde slučaj.

Na stranu priča o inovatorima, matematika je egzaktna nauka i ne dozvoljava prostor slobodnim interpretacijama. Sagledavši brojeve koje smo izneli samo jedna stvar je jasna ( osim Ničićeve matematike koju razumeju samo članovi SNS-a koji su mu aplaudirali). Za 4 godine Srpska napredna stranka i Ničić su zajedničkim snagama izgubili 25% glasova u odnosu na prethodne izbore. Kome je pao rejting u Zaječaru, Ničiću ili SNS-u? To je pitanje koje će morati interno da rešavaju i matematika u kojoj neće imati našu pomoć. Na njihovu sreću, koalicioni partner na republičkom nivou – Socijalistička partija Srbije, uspela je da osvoji 4 mandata i pored toga što su “prezadovoljni” rezultatima i “beleže rast u broju glasova”, biće im neophodna za formiranje većine u skupštini.

Građani Zaječara, s druge strane, pokazali su da im je jasno da se vlast najbolje snalazi u sferi “ličnih interesa”, a centrala SNS-a da joj je jasno da u Zaječaru velikom brzinom gubi podršku, pa su se latili državnog novca i pored tona asfalta istovarili i pola ministarstva u Zaječar pred izbore, zajedno sa predsednikom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić koji su bili šlag na torti funkcionerske kampanje za koju niko od njih naravno ne priznaje da je uopšte i vođena. Ali, kako je i toliko opevana Ničićeva matematika jasno “bušna kao švajcarski sir”, tako su i reči najviših državnih funkcionera da se u Zaječar ne dolazi samo pred izbore i ulaže ogroman novac baš tada jednostavno “providne”. A sve to začinjeno predsednicima drugih gradskih opština, koji su po naređenju pohrlili u naš grad na dan izbora kako bi od vrata do vrata sprovodili “fer političku kampanju”. Kako Ničić javlja – sve su to insinuacije.

Na veliku žalost svih građana ovog grada, ništa od navedenog nisu insinuacije, što su mnogi videli sopstvenim očima. Fer izborna kampanja u kojoj aktivisti koji nisu iz Zaječara na dan izbora “patroliraju” gradom pod izgovorom da su turisti (turisti sa spiskovima u rukama), ministri od kojih pojedini ne znaju ni gde su došli, tone i tone asfalta koje su bačene kao mamac u zaječarskim selima, režimski mediji koji kao alibi daju 15-ak minuta prostora opozicionim strankama da predstave svoj program, a do tada nisu ni dolazili na njihove konferencije ili prenosili nešto što nema veze za suštinom. Reč “fer” se u rečnicima objašnjava kao nešto što je časno, pošteno, a da li je to ovde slučaj procenite sami.

Na kraju, Zaječarcima ostaje da se nadaju. Da se nadaju da, ako SNS i Ničić ponovo formiraju vlast i on dobije još jedan mandat kao gradonačelnik, neće koristiti ovu svoju matematiku i prilikom trošenja gradskog budžeta, prilikom trošenja novca svih nas.