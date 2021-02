Boks akademija “Zaječar” zabeležila prvu zvaničnu pobedu

Na takmičenju u okviru 1. kola Lige Jugoistočne Srbije održanom u Nišu, Boks akademija “Zaječar” zabeležila je svoj debitantski nastup, a u tri meča u kojim su njeni predstavnici učestvovali, upisana je i prva zvanična pobeda za ovaj klub.

Za Boks klub “Zaječar” na ovom takmičenju učestvovala su 3 borca, a pored pomenute pobede, koju je zabeležio Nikola Milenković, ostala dva borca doživele su poraze odlukom sudija.

Za Milenkovića, koji se primarno bori u kik boksu, ovo je bio prvi meč u klasičnom boksu bez korišćenja nogu, ali to ga nije sprečilo da upiše rutinsku pobedu u kategoriji do 75 kilograma.

“Do sada iza sebe imam blizu 90 mečeva u kik boksu, pa sam vođen tim iskustvom uspeo da se prilagodim i u ovom ringu. Drago mi je da sam baš ja bio taj koji je doneo taj prvi zvanični trijumf našem klubu i svi se nadamo da će ih u budućnosti biti sve više”, rekao je Milenković.

Dušan Stevanović, koji se takmičio u kategoriji omladinaca takođe u svom prvom zvaničnom meču pokazao je veliki potencijal, ali nažalost, malo sreće i iskustva nedostajali su da upiše i prvi trijumf. On je u neizvesnoj borbi poražen od rivala iz Prokuplja i to “na poene”, Stevanović je vodio do samog kraja, ali je prema mišljenju sudija bokser sa juga zemlje na kraju zaslužio pobedu.

Svoj prvenac upisao je i Aleksandar Milivojević, koji se takmičio u kategoriji seniora, do 90 kilograma težine. Milivojević se takođe bavi kik boksom, pa je u odnosu na mladog Stevanovića ipak imao nekog iskustva u ringu, ali na svom debiju u boksu nije ostvario trijumf. On je imao jako teškog i zahtevnog protivnika, odradio je odličnu borbu, ali kao i u Stevanovićevom meču, sudije su odlučile da pobeda ode na drugu stranu, čime su iz zaječarskog kluba bili jako nezadovoljni, jer su očekivali da će odluka arbitara biti drugačija.

Uz sva tri borca pored ringa bio je i prvi trener kluba, Boban Stojanović, koji je bio zadovoljan ostvarenim rezultatima, naglasio je da su neke odluke sudija mogle da odu i na stranu zaječarskih boraca, ali da se s obzirom na to da je početak takmičenja neće preterano obazirati na rezultat i da će se dobar rad sigurno u budućnosti isplatiti.

Drugo kolo Lige Jugoistočne Srbije zakazano je za 14. januar, a domaćin će biti baš Zaječar, pa će borci iz kluba iz našeg grada imati priliku da na domaćem terenu zabeleže dobar rezultat.