Boki 13 stigao na konferenciju – uskoro stižu svi detalji spektakla u Areni!

Makedonski šoumen, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, najavio je spektakl u Beogradskoj Areni za 12. decembar 2026. godine.

Ono što svi jedva čekaju da saznaju jesu detalji o predstojećem događaju u Beogradskoj Areni, konceptu spektakla, produkciji i planovima za jedan od najiščekivanijih regionalnih događaja.

Kako je poznato da je Boki veliki šoumen, nema sumnje da će ovaj kako je najavio spektakl da premaši sve što je do sada radio.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.