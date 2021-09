Biblioteka organizuje akciju „DRUG DRUGU” povodom Dečije nedelje

Matična bibliotka ,,Svetozar Marković” povodom obeležavanja Dečje nedelje, poziva svu decu školarce i građane Zaječara da učestvuju u humanitarnoj akciji ,,DRUG DRUGU” koju organizuje Biblioteka u saradnji sa Crvenim krstom grada Zaječara.

,,Budimo humani i mislimo na druge darivanjem neke knjige, školskog pribora, garderobe, igračke i obradujmo drugare kojima će to malo značiti mnogo. Akcija traje od 4. do 9.oktobra u terminu od 8 do 19 časova u dvorištu Bibioteke”, poručuju iz biblioteke.