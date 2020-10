Bez struje u petak Zaječar i pojedina sela

Zbog radova, bez električne energije, u petak 23. oktobra 2020. biće pojedini potrošači u Zaječaru, kao i neka zaječarska sela.

Zbog radova na dalekovodu, bez napajanja električnom energijom od 9 do 14 sati biće kupci u: Lasovu, Lenovcu i Кaptaža Lasovo.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži od 9 do 12 sati, bez struje će biti potrošači u Zaječaru, u ulicama: Bore Milića, Lole Ribara, 7. Septembar (od broja 18 do broja 80). Od 13 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom biće kupci u Zaječaru, u ulicama: Pančevačka, Cvijićeva, 5. Ofanzive, Vojvođanska, Celjska, Slavonska, Sitnička,Jedranska, Zetska, Nevesinjska, deo braće Ribnikara, Кavadarska, Novice Popovića do Crvene Armije.

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 9 do 16 sati, bez struje biće žitelji u selima: Selačka, MZ Кutinci i Gramađe.