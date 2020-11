Bez struje pojedine ulice u Zaječaru 20. novembra

Zbog radova na mreži, bez napajanja električnom energijom biće pojedni potrošači u Zaječaru, u petak 20. novembra 2020.

Od 10 do 14 sati, bez struje biće kupci u sledećim ulicama u Zaječaru: Stanoja Gačića – od Pariske Komune do Igmanske – parna strana, ulica 8. Marta, Subotička, Boška Buhe, Cvetka Cakovića.

Od 13 do 14 sati, bez električne energije biće stanovnici u ulicama: Dubljanska, Jadarska, Gajeva, Pop Lukina, Ustanova za puteve, Hajduk Veljkova od broja 34 do broja 59, Đorđa Simonovića od broja 40 do broja 44.