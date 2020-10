Bez struje nekoliko ulica u Zaječaru 2. oktobra

Zbog radova na niskonaponskoj mreži, u petak 2. oktobra, deo Zaječara ostaće bez električne energije.

Od 9 do 10 sati, bez struje će biti potrošači u ulicama: Kosovska, Jakšićeva, prvi deo Generala Gambete, Zorana Radmilovića, Mije Stanimirovića, Branka Radičevića, Ljube Nešića od broja 70 do broja 147, Sremska od broja 12 do broja 34, Dunavska od broja 1 do broja 3.

Od 11 do 12 sati, bez električne energije biće kupci u ulicama: Jakšićeva, Kutinska, Istarska do ulice 7. Septembar, Makedonska.

Od 13 do 14 sati, bez struje će biti stanovnici u naselju “Kraljevica”: zgrade B3, B4 i C2.