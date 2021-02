Bez struje deo Grljana i nekoliko ulica u Zaječaru 1. marta

Zbog radova na mreži i trafo stanicama, bez napajanja električnom energijom ostaće meštani dela Grljana, kao i nekoliko ulica u Zaječaru, u ponedeljak 1. marta.

Od 10 do 15 časova bez struje meštani Grljana, ulica Petra Vitanovića od rampe do centra sela.

Od 9 do 10 časova bez električne energije biće Sportska hala i Euroklub u Zaječaru.

Od 11 do 12 časova bez struje će biti stanovnici ulica 7. septembra od broja 80 do 194, Narodnog fronta od 23 do 53, 23. Divizije od broja 58 do 65.

Od 13 do 14 časova bez električne energije biće potrošači u ulicama Narodnog fronta od broja 2 do 23, 23. Divizije od broja 31 do 71, kao i ulica Svetozara Markovića od broja 86 do 133.