Bez novih slučajeva zaraze korona virusom u Zaječaru

U poslednja 24 časa obrađeno je samo 5 uzoraka testiranih osoba iz Zaječara među kojima nije bilo covid pozitivnih slučajeva.

Ukupno je u obradi još 93 ranije poslatih uzoraka i 40 danas poslatih u laboratoriju “Vatreno oko” u Nišu.

Od početka pandemije testirano je ukupno 3628 građana Zaječara.

Do sada je pozitivan test potvrđen kod njih 356 od čega je 154 žena i 202 muškarca u uzrastu od 1 do 89 godina.

Od ovog broja, do sada, 237 osoba više nema simptome i negativna je na PCR testiranju na prisustvo virusa covid-19 (smatra se izlečenom).

Gradonačelnik Zaječara, preko svogfejsbuk profila zamolio je sugrađane da poštuju propisane mere.

Molimo građane Zaječara, u želji da što pre izađemo iz vanredne situacije, da poštuju osnovne mere

– nošenje maske u zatvorenom prostoru, sredstvima javnog prevoza i prilikom svakog kontakta (sem sa članovima domaćinstva sa kojima živite) bližeg od 2 metra ;

– što češće pranje ruku sapunom (u trajanju od najmanje 20 sekundi), dezinfekcionim sredstvima (70>% alkohola) ili gelom za dezinfekciju;

– izbegavanje svih masovnih okupljanja i proslava te pozdravljanja rukovanjem, grljenjem i sl. prilikom susreta sa osobama sa kojima ne živite u zajedničkom domaćinstvu.