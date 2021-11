Ansambl ,,Altro senso”: Koncert klasične muzike u Zaječaru

U ponedeljak, 29.11.2021. godine sa početkom u 19.00 sati, u koncertnoj sali Osnovne muzičke škole ,,Stevan Mokranjac” u Zaječaru održaće se koncert klasične muzike. Pridržavaćemo se svih epidemioloških mera, i ograničenja publike.

Program je sledeći:

Giuseppe Martucci: Piano Trio No 1 in C Major, Op. 59

Allegro

Scherzo: Allegro molto

Andante con moto

Finale: Allegro risoluto

Giulio Ricordi, Piano Trio in A major

Allegro con energia

Scherzo. Molto vivace e leggero

Andante. Alla marcia

Finale. Allegro vivo ed energico

Ansambl „Altro senso“ osnovan je 2014. godine. Održava solističke koncerte, tematske i multimedijalne projekte posvećene deci. Ansambl je do sada imao oko 40 nastupa, od kojih izdvajamo koncerte u velikoj sali KNU, Paviljonu „Cvijeta Zuzorić”, Skupštini Grada Beograda, Narodnoj biblioteci Srbije, sali Gvarnerius, Matici srpskoj u Novom Sadu, sali Niškog simfonijskog orkestra, Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu.

Ansambl je predstavio beogradskoj, niškoj i kragujevačkoj publici kvintete Granadosa i Petra Stojanovića, obeležavajući godišnjice ovih kompozitora. Projekat „Renesansa zaboravljenog Petra Stojanovića” ostvaruju od 2016.godine u Beogradu, nastavljaju ga na „Mokranjčevim danima” u Negotinu (nosioci su Počasnice „Mokranjčevih dana”), Novom Sadu i Nišu. U Budimpešti nastupaju u salama „Tekelijanum” i Muzičke akademije „Ferenc List”. Ove sezone, pod pokroviteljstvom Italijanskog centra za kulturu realizuju turneju po Srbiji promovišući klavirska trija italijanskih kompozitora prve polovine XX veka.

Nataša Špaček potiče iz češke muzičke porodice. Završila je osnovne (klasa Jokut Mihailović) i magistarske studije (klasa Arba Valdme) na FMU u Beogradu, kao najuspešniji student klavirskog odseka. Dobitnik je republičkih, saveznih i međunarodnih nagrada (Laureat na konkursu S. Rahmanjinov). Nastupala je sa mnogim beogradskim orkestrima. Ostvarila je snimke za TV Beograd i Novi Sad. Održala brojne resitale u Srbiji, kao i u Moskvi i Stokholmu. Takođe, nastpala je na brojnim koncertima kamerne muzike kao član ansambala Altro modo, Altro senso i drugih. Bavi se komponovanjem i aranžiranjem klasičnih dela za solo klavir, klavirski duo i kvintet. Predaje klavir u MŠ Mokranjac.

Zahvaljujući kontaktu sa unukom i rodbinom Petra Stojanovića, koji su joj ustupili porodično nasleđe, realizovala je 2018. godine izložbu o kompozitoru. Izložba je predstavljena u Budimpešti i u Negotinu u okviru Mokranjčevih dana.

Igor Aleksić, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, diplomirao je i magistrirao violinu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Aleksandra Pavlovića. Na istom fakultetu, je završio i postdiplomske studije iz Kamerne muzike u klasi prof. Uroša Pešića. Od 1991 – 1997. godine bio je član Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran sa kojim je nastupao na brojnim turnejama širom Evrope. 1997. godine odlazi u Dominikansku Republiku i radi u Nacionalnom simfonijskom orkestru u Santo Domingu i gudačkim kvartetima Beloti i Del Orbe. Od 2003. godine radi kao profesor violine na Fakultetu Umetnosti u Nišu. Osnivač je i član ansambla Konstantinus u okviru kojeg deluje nekoliko kamernih sastava, kao i orkestar Kamerata Serbika iz Beograda sa kojima ostvaruje značajne nastupe u zemlji i inostranstvu.

Dušan Kočišević počeo je da uči violončelo u klasi Stevana Beševića u MŠ Mokranjac. Završio je FMU u Beogradu u klasama Ksenije Janković i Sandre Belić. Bio je učesnik međunarodnih seminara za violončelo kod Mihaela Flaksmana i Kazimira Mihalika. Dobitnik je prvih nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu i Saveznom takmičenju u Sarajevu 1989. Posvećen je radu u kamernim ansamblima sa kojima je nastupao u Srbiji i širom nekadašnje SFRJ. Ostvario je više snimaka za radio, TV, film i pozorište. Učesnik je Međunarodne tribine kompozitora od njenih početaka. Nastupa sa različitim ansamblima u državi i regionu. Profesionalno je angažovan u Beogradskoj filharmoniji od 1992. godine.