ANKETA Šta Zaječarci misle o izbornim rezultatima?

Razgovarali smo sa našim sugrađanima o tome da li su izbori bili fer, da li su ostvareni rezultati njima po meri i ima li nade da u našem gradu bude bolje u naredne 4 godine.

Intervjuilsali smo ljude iz svih starosnih doba, studente, srednjoškolce, penzionere, radnike, a evo šta su oni o navedenoj temi imali da kažu.

“Politički nisam orjentisan. Ali pošto imam dosta godina i puno sam proživeo, mogu da kažem samo jedno – ova politička stranka je uradila najviše od svih koji su do sada bili na vlasti, najviše rade, nemamo bolje, pa sam na osnovu toga izbornim rezultatima lično zadovoljan. Smatram da će biti bolje, jer se vladajuća partija pokazala kao mašina koja najbolje radi, ako ta mašina stane, onda je već problem”, rekao je Miladin.

Dragan, penzioner, rekao je da je izborima nezadovoljan jer se vlast neće promeniti.

“Iz iskustva iz ranijih perioda, a ta stranka vlada već određeni vremenski period mogu da kažem da u naredne 4 godine neće biti bolje sigurno. Dolazak pola ministarstva u Zaječar pred izbore je sramota, oni nisu ovde dolazili kao ministri, već kao članovi SNS-a, to je protivzakonito, ali treba narod to i da razume. Moja ćerka ima 42 godine i nema dan radnog staža, a u Zaječaru ga neće ni imati. Ovo što nam taj SNS radi je neprihvatljivo”, rekao je Dragan.

Jelena, učenica srednje škole i stanovnica jednog zaječarskog sela, rekla je da od ove vlasti sigurno postoje bolji.

“Nikako nisam zadovoljna ishodom izbora, jer ova vlast previše krade, a premalo ulaže. Ja sam sa sela, ništa se ne ulaže u poljoprivredu, ljudi nemaju gde da prodaju hranu, stoku. Iskreno smatram da u naredne 4 godine neće biti bolje, čak će možda biti i gore nego što je do sada bilo, narodu je već dozlogrdilo ovakvo ponašanje vlasti”, istakla je Jelena.

Marija smatra da je vladajuća partija dobra, da je radila dobro i da će biti bolje u naredne 4 godine.

“Vladajuća stranka je dobro radila u prethodne 4 godine, a naredne 4 će biti još bolje od prethodnih. Smatram da je vođena fer i korektna kampanja i da nikakvih neregularnosti na biračkim mestima nije bilo, čak sam i sama bila kontrolor i uverila se u tako nešto. Zadovoljna sam izbornim rezultatima, nema bolje partije od SNS-a”, navodi ona.

Katarina, majka dvoje dece, kaže da nije zadovoljna dosadašnjim radom vlasti i da je ona trebalo da se promeni.

“Ne sviđa mi se trenutna situacija. Deluje mi kao da će narod svakog trenutka da se digne i da će da nastane nešto strašno. Narod više i ne treba da trpi ovo, ali treba da budemo složni, da ustanemo, promenimo nešto da nam svima bude bolje. Zaječar je mali grad, mnogo ljudi odlazi i on se polako gasi. Nigde nije bolje nego u svojoj zemlji, ali mi smo prinuđeni da odlazimo trbuhom za kruhom. Mislim da je problem što smo se mi kao narod polako i navikli na “loše” i samim tim život nam je nekvalitetan, a na to “loše” nas privikava upravo ova vlast”, kaže Katarina.

Marko, radnik, kaže da, iako vlast formira većinu, ona mora da se smeni na nekim vanrednim izborima, jer je Zaječar dovoljno čekao na bolji život.

“Ova vlast nas iz dana u dan ponižava, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Bolje neće biti sigurno, ne može se uopšte o tome razgovarati kada je kod nas luksuz da kada dođeš s posla imaš nešto u frižideru da pojedeš. Živimo od prvog do prvog u mesecu, od plate do plate. Letovanja, zimovanja, postala su naučna fantastika. To je nepoštovanje sopstvenog naroda i sistem u kome su sve vrednosti poremećene, a lični interes pojedinaca u vlasti jedino bitan. Nijedan pošten čovek nije zadovoljan ovakvim izbornim rezultatima”, rekao je Marko.

Jovana, student, ističe da Srpska napredna stranka i njeni članovi od položaja žele samo da izvuku neku korist, ne i da zaista učine nešto dobro za narod.

“Ne mogu da budem zadovoljna, jer vidim kako žive ljudi oko mene. Partijska knjižica postala je najbitnija kvalifikacija za dobijanje posla u ovom gradu u zemlji, a vlast koja to dozvoljava i sprovodi takvu praksu je nužno loša. Vidim svoje drugare iz osnovne i srednje škole kako dele paketiće penzionerima, lepe i cepaju plakate, stoje na SNS štandovima i pitam se da li je dotle došlo da ljudi koje poznajem i znam da nisu pobornici te partije ipak u nju ulaze samo jer se nadaju da će dobiti posao. To je za mene tužno”, kaže Jovana.