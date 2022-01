Anketa – Pitali smo mlade šta misle o pomoći od 100e i na koji način će je potrošiti

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će se zalagati za još jednu pomoć mladima u drugoj polovini godine, ukoliko pobedi na izborima u aprilu. Ova izjava je bila povod da naše mlade sugrađane pitamo šta misle generalno o ovoj pomoći, kao i mogućoj pozadini iste.

,,Svi mladi, od onih koji su napunili 16 godina do onih koji će u 2022. napuniti 30 godina, imaju pravo da se od 15. do 30. januara prijave i da prvog februara dobiju 100 evra novčane pomoći”, rekao je Vučić i naglasio da razlog pružanja državne pomoći nije da mladi ,,kupe patike ili da izvedu momka ili devojku na ručak”, već da po prvi put osete kao nešto što je njihovo, što su zaradili, kao i da to rađa odgovornost prema novcu i prema državi, da će po prvi put znati da poštuju to što su zaradili, a ne dobili od roditelja.

U razgovoru povedenom sa mladima, koji su u dvadesetim godinama, potvrdili smo očekivanu pretpostavku – novac će podići jer posla nemaju, a pomoć vide kao deo predizborne kampanje. Vama predstavljamo neke od odgovora naših ispitanika.

,,Kao građanin mlađe populacije, koji je ostvario mogućnost da dobije državnu pomoć, smatram da je to podmićivanje omladine u svakom smislu,” bila je kratka prvoispitivana Zaječarka.

,,Ovo je tipična predizbirna kampanja ali ću ih uzmeti jer mi pripadaju”, reči su jedne studentkinje.

,,Ovih 100e smatram podmićivanjem pred izbore. Naravno isto sam mislila i o prethodnih 100e, 20e, 30e, s tim da je sad naglašena i ciljna grupa za koju se zna da je najviše protiv trenutne vlasti zbog neuslova sa kojima se susrećemo. Ovih 100e ću podići u dinarskoj protivvrednosti i kupiti evre i ostaviti sa strane, možda zatreba kada pogledate kakva su nam poskupljenja došla, sve ćemo to svakako otplatiti”, izjavila je dvadesetsedmogodišnja Monika.

,,Smatram da je nesvesno podmićivanje, tj. ja ne smatram da oni mene podmićuju jer ne mogu da me podmite, samo mislim da su shvatili da im fale mladi ljudi. Odnosno, smatram da su već dovoljno svima dali i da sad moraju da promene ciljnu grupu, da moraju i mladima da daju nešto.”

Mladi koji su učestvovali u anketi su pored stavova imali i jasno određene ciljeve koje će ispuniti podizanjem ove državne pomoći. Neki će iskoristiti za sitnice i svakodnevne potrebe, neki na dažbine, a nekima će ova pomoć biti odskočna daska u rešavanju nekih bitnih pitanja, kao što je na primer polaganje vozačkog ispita.

,,Što se tiče državne pomoći mladima u iznosu od 100e mogu reći da smatram kao jedan vid podmićivanja mladih ljudi pred predstojeće izbore. S obzirom da je jasno određena starosna dob koja dobija već pomenutu pomoć, jasno nam je i zbog čega ili bar možemo naslutiti. Većina mladih ljudi, tačnije generacije koje dobijaju samu pomoć, ne podržavaju današnju vlast. Nadam se da taj novac neće uticati na mlade ljude da promene svoje stavove, mišljenja, odluke, jer su mladi budućnost zemlje. Ako su nam stari pali pod uticaj, smatram da mladi ne moraju i da još ima nade da mladi promene svet.

Na pitanje da li ću ja uzeti pomoć od 100e, odgovor je da, uzeću. Uzeću i gledaću to kao dodatan novac koji je meni dobrodošao kako bih olakšala sebi za početak ostvarivanje svog cilja, a to je upis u auto školu”, rekla je Ivana koja se izjasnila kao zaposleno lice.

,,Što se tiče pomoći od države, potrošiću je verovatno na svakodnevne stvari jer to i nije neka velika suma. Na neki način možda to jeste i sredstvo kojim bi da narod odobrovolji ali opet što kažu poklonu se ne gleda u zube. U ovo vreme svaki dinar znači”, rekao je jedan naš sugrađanin.

,,S obzirom na situaciju u Srbiji, da je teško naći posao, koliko god nekom dao para – njemu će to da znači. Mislim da će većina mladih iskoristiti ovu pomoć na pokrivanje nekih troškova. Da budemo realni, ova pomoć nam svima dobro dođe. E sad, da li će neko glasati za predsednika ili ne, ili neće uopšte izaći na izbore, to je već njegov izbor. Međutim, kako sam čula na vestima, ako glasamo dobijamo još 100e. S obzirom i na to, smatram da to jeste podmićivanje pred izbore”, jedan je od odgovora koji izdvajamo.

Podsećamo, i dalje su u toku prijave za novčanu pomoć od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina, koja treba da bude isplaćena prvog februara, a do sada se za ovu vrstu pomoći prijavilo skoro milion mladih ljudi.