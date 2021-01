ANKETA Da li se naši sugrađani prijavljuju za vakcinaciju i koju bi vakcinu primili?

Vakcinacija protiv korona virusa uveliko je u toku, a naša redakcija otkriva šta Zaječarci misle o vakcini, čijoj vakcini najviše veruju i da li se prijavljuju za vakcinaciju.

I pored najavljenog izbora vakcine prilikom prijavljivanja za imunizaciju, u Zaječaru je trenutno dostupna samo vakcina kineske kompanije “Sinofarm”. Sa sugrađanima smo razgovarali o tome koliko veruju ovoj vakcini, da li bi izabrali neku drugu i da li će se prijaviti za imunizaciju.

Zaječarac Radoslav Ilić kaže da se nije prijavio za vakcinaciju, a da za sada ni ne planira da to učini.

“U ovom trenutku nisam siguran u vakcine i za sada se neću prijavljivati. Na internetu sam čitao da su uspešne i da sprečavaju zaražavanje virusom, ali videćemo s vremenom da li je to istina. Moj stav će se možda promeniti, a ako se budem u nekom trenutku prijavljivao za imunizaciju, najradije bih primio rusku ili Fajzerovu vakcinu. Kada budem imao više informacija doneću definitivnu odluku, do tada ću se ponašati kao i do sada, izlaziću samo kada je neophodno kako bih se sačuvao od zaražavanja”, kaže Ilić.

Zaječarka Verica Veselinović nije se prijavila, jer kako kaže, nije znala gde to može da učini, a nakon što je naša redakcija uputila sugrađanku kako se prijava vrši, rekla je da će se definitivno prijaviti narednih dana.

“Prijaviću se što pre jer se priča da se stalo sa isporukom vakcina, kako bih stigla na red da se vakcinisem dok ih još imamo. Znam da postoji više vrsta vakcina, ali bih primila rusku ili kinesku jer sam na televiziji čula sve najgore o ostalim opcijama.”, rekla je Veselinović.

Zorka Veličković se još uvek nije prijavila, ali to planira da učini u što skorijem roku.

“Prijaviću se za imunizaciju jer sam dijabetičar i spadam u ugroženu kategoriju ljudi, kojima korona virus može najviše da naškodi. Znam da u Zaječaru imamo samo opciju kineske vakcine, ali sam upravo nju i planirala da primim. Smatram da su vakcine bezbedne i da se ne bi vakcinisalo ovoliko ljudi da postoje štetni efekti”, kaže Zorka.

Još jedan naš sugrađanin, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da bi se vakcinisao, ali u ovom trenutku to nije moguće jer je prošlog meseca preležao ovaj virus.

“Pošto sam skoro imao taj virus, doktori su mi rekli da sada nema potrebe da se vakcinišem. Rečeno mi je da se javim za nekoliko meseci i da se tada mogu prijaviti za imunizaciju, a kada dođe vreme, nije mi bitno koja će to vakcina biti, jer smatram da su sve proizvedene sigurne”, rekao je on.

Podsećamo da se vakcinacija u Zaječaru vrši na dva punkta, u Domu kulture u Kotlujevcu, kao i u prostorijama Crvenog krsta u naselju “Kraljevica”, svakog dana u periodu od 8 do 18 časova.

Svi građani koji se nisu prijavili, a žele da prime vakcinu, mogu da odu na jedan od pomenutih punktova svakog dana posle 12 sati kako bi to učinili, a mogu se prijaviti i putem interneta na sajtu E-uprave putem ovog linka https://imunizacija.euprava.gov.rs/ ili pozivom na broj 0800 222 334.